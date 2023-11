Nacho Abad detalla el informe de la Guardia Civil que arroja luz sobre el caso de Esther López: "Es brutal"

Hemos hablado durante meses del asesinato de Esther López. El caso Traspinedo, quizá lo recuerdes. No sabíamos quién había atropellado a Esther y lo cierto es que vamos centrando ya el asunto. Para hablar sobre ello, tenemos en 'Fin de Semana' a Nacho Abad.

El periodista incide en que se va sabiendo todo ya. "Acabamos de conocer el contenido de un informe de la Guardia Civil. Es brutal", comienza su intervención en los micrófonos de 'Fin de Semana'.

Cuenta Abad que el 13 de enero de 2022, ese día, Esther López desapareció. Su cuerpo aparecería semanas después en una cuneta. El cadáver estaba "ahí tirado, lo habían estado buscando y no lo encontraban... y la Guardia Civil concluyó que allí no había sido atropellada".

Es decir, esto significaría que "alguien había cogido su cuerpo y lo había depositado allí, ¿quién era? Pues a partir de ahí comenzaba la investigación".

Lo que han hecho es analizar millones de datos, testimonios, cámaras de seguridad y al final, casi siempre, la última persona que normalmente ve a la persona desaparecida es el sospechoso. En este caso, "lo que ocurrió es que aquella noche habían estado bebiendo Esther, y dos amigos suyos. Carolo y Óscar. Cuando decidieron poner fin a la noche, Óscar conducía el coche, llevaba a Esther de copiloto y dejó a Carolo en casa".

Nacho Abad ha asegurado que, el principal sospechoso indicó que "en el camino entre la casa de Carolo y la suya donde iban a dormir los dos, pues Esther dijo que quería seguir de marcha y como el otro dijo que quería dormir, pues abrió la puerta del coche y se largó".

Esto en mitad de una carretera de Traspinedo... en plena oscuridad, pues no tenía ningún sentido. Por eso, la Benemérita se puso manos a la obra.

"Se ha descubierto cuál es el lugar exacto del atropello"

Lo que ha hecho la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido es analizar el teléfono de él, las aplicaciones que hay en el mismo, el bluetooth del coche, la tarjeta del vehículo a la que se enganchaba el teléfono del sospechoso. Y, analizando todos estos datos, se ha descubierto cuál es el lugar exacto del atropello. Explica Nacho Abad que se trata "de un sitio que está a escasos 100 metros de la puerta de la casa del principal sospechoso".

¿Y qué cuenta la Guardia Civil? Pues que "Óscar, después de dejar al otro amigo, alrededor de las 3 y 19 de la mañana, condujo su coche con Esther en el asiento de copiloto hasta la residencia familiar. Allí llegaron a las 3 y 22. Tres minutos después".

En ese entorno, cuenta el periodista en 'Fin de Semana', "dice la Benemérita que tuvieron una discusión y Esther se va. La familia sospecha que Óscar quiso agredirla sexualmente. Y que ella se negó, y se fue caminando. Él la sigue andando. Va a por ella y se desplaza 113 metros. Y esto se sabe porque en la app del teléfono te dice lo que tú caminas en un día".

Importante. Cuando le preguntan a Óscar que camina por la noche, asegura que estaba durmiendo. No era coherente con lo que reflejaba la aplicación.

Más allá de eso, proseguimos con lo que habría ocurrido. "La Guardia Civil sospecha que cuando llega a su altura y la coge, le da un golpe en el ojo y otro en el cuello porque tiene dos lesiones que no se corresponden con las del atropello. La golpea, la app dice que camina 130 metros de regreso a su casa. Coge el coche y, eso sí, se ve como él va avanzando a unos 45 km/h mientras Esther camina a 7 km/h", narra Nacho Abad.

El ritmo de Esther López indica cierta urgencia. Y la atropella. "Como consecuencia de ello, dice la Guardia Civil que quedó sin posibilidades de defensa y a merced de su agresor. Lo que ocurre es que no ha muerto. Ha quedado impedida. El investigado, según la Benemérita, carga el cuerpo en el interior de su coche. Se conecta su teléfono al vehículo, inicia el desplazamiento de regreso a su propia casa con ella con vida y la esconde allí durante un rato".

"Óscar, lejos de prestar asistencia a la herida, niega una atención sanitaria a Esther"

Según la autopsia, Esther López no murió de inmediato. La Guardia Civil indica que "Óscar, lejos de prestar asistencia a la herida, niega una atención sanitaria a Esther que tenía un peligro de morir".





Y la esconde, explica Nacho Abad, porque si es cierta la teoría de que la intenta agredir sexualmente, pues "la iba a denunciar por intento de violación".

Lo que hizo fue coger el teléfono de Esther y lo llevó al lugar donde había dejado al amigo. Y, a continuación, coge su coche, mete a Esther y la traslada cuando ya ha fallecido por hipotermia. "De frío. Una auténtica salvajada. Lo que ocurre es que este hombre empieza a mentir a partir de ese instante".

Óscar, el principal sospechoso, convence a los primeros guardias civiles de Valladolid. Y esto permite que la investigación se dilate en el tiempo. La Benemérita acaba determinando que la centralita del coche se borre a cuarenta metros de su casa. "La Guardia Civil no había visto un trabajo científico y técnico como en este caso".

"Hay una alevosía al dejarla fallecer"

No se va a poder demostrar la agresión sexual. Sin embargo, para Abad lo importante de lo ocurrido es que hay una alevosía al dejarla fallecer. "La atropella por la espalda, no se puede defender, y después permite que se muera", argumenta Abad.

Después de recibir este informe, la jueza de instrucción de Valladolid encargada del caso le ha citado a declarar dentro de un mes. "¿Y si se fuga, qué hacemos? ¿Cómo no decretan la libertad provisional? Es que me da lo mismo. Hay veces en que las cosas tienen prisa. Esto me hace desconfiar de instituciones como la Justicia, o de personas que trabajan dentro de la Justicia, mejor dicho", reflexiona el periodista en 'Fin de Semana'.

"Hasta ahora, no se sabía la mitad de las cosas. Y la Guardia Civil lo ha establecido en base a datos tecnológicos, y no miente", concluye Nacho Abad.