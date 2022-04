“Mujeres, animaos a trabajar en las obras, cada vez somos más y hay muchas herramientas que nos ayudan”

La construcción en España vive ahora mismo una segunda juventud. Siempre ha sido un sector muy importante en la economía del país, de hecho ha tirado del carro. Y ahora, tras superar la crisis de 2008, se enfrenta al problema de la falta de mano de obra cualificada.

Ahora hagamos un ejercicio mental. Seguro que de camino al trabajo o cuando estás de paseo has visto alguna obra. ¿Te has fijado en los trabajadores? ¿Cuántas mujeres has visto trabajando en una obra, del tipo que sea? Cuesta imaginar a una mujer levantando un muro de ladrillos, montando la instalación eléctrica, encofrando o conduciendo una excavadora. Pues aunque no las hayas visto las hay y cada día más: son 123.637 mujeres según los datos de la EPA de 2021. Representan el 9,6 % de la mano de obra en la construcción y en Fin de Semana con Cristina hablamos con dos de ellas: María Jesús Caramés, de Vigo, albañila, y Asun Millán, de Zaragoza, que maneja una retroexcavadora.

María Jesús relata que “en 2003 tenía una hija con dos años y mi padre se dedicaba a la construcción. Como no encontraba trabajo le dije que podía trabajar con él, a lo que me dijo que estaba loca porque era muy duro, pero le respondí que me daba igual y que quería probar, así que me llevó a la empresa, le gustó y me contrató”. La albañila reconoce que “es duro pero se lleva” ya que “todo es organización”, aunque “pasas momentos malos pero hay que pelear siempre”: “Las cuatro estaciones están ahí, el frío, la lluvia, el calor… todos los trabajos tienen lo suyo pero trabajar al aire libre es muy duro en invierno, estás mojada todo el día aunque lleves trajes especializados, te mojas. Quitando esto hay que tener fuerza para ciertas cosas pero todo es acostumbrarse”.

Por su parte Asun probó varios trabajos pero al final se dedicó a la construcción con la retroexcavadora: “Es el trabajo que más me ha gustado y en el que mejor me encuentro, y he probado unos cuantos. Siempre me ha gustado conducir vehículos y los trabajos los he conseguido porque tenían que ver con la conducción”. Por supuesto le han dicho “eso no es de mujeres”, de hecho “en casa para empezar, hoy llama la atención pero he visto un cambio de mentalidad. Al principio cuando lo ven los hombres no se acercan, es frío, pero con el tiempo sí lo hacen y hasta me felicitan”. Eso sí, Asun reconoce que no le exigen más “y a veces soy yo la que quiere demostrar lo que vale, sin que me lo pidan”.

María Jesús, además, reconoce que de albañila le gusta todo: “Soy una persona muy activa, nerviosa, muy movida, estoy pendiente de todo, dar servicio y estar todo el día en movimiento, no tienes tiempo para otra cosa, y eso a mí me gusta, se me pasa el tiempo. Y aprender cada día y sigo aprendiendo y lo que me queda”. Asun, por su parte, asegura que “cada día es distinto porque todo va cambiando y evolucionando, la máquina se necesita para diferentes cosas. Un día hago zanjas, otro pongo tubos, zapatas, muevo cosas pesadas, etc.”

Para que haya más mujeres en la construcción, Asun cree que hace falta “que haya un cambio en la mentalidad de hombres y mujeres, de ellas que se animen porque se puede hacer y cada vez hay más herramientas que te ayudan a tener que hacer menos fuerza”.

En cuanto a la situación actual, con la huelga de transportes y el coste de los materiales, Asun está tranquila: “No falta material, no falta de nada, estamos bien y sin piquetes en el polígono, no nos afecta esto. Supongo que a los empresarios sí les afectará el precio del gasoil”. María Jesús también se muestra optimista: “Todo bien, tenemos de todo y no nos está afectando, lo único es el gasoil, pero de materiales no hay problemas”.