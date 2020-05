Milena: confinada en un cuarto con cuatro hijos que hacen los deberes en una silla

Conviene, en este tiempo de confinamiento de coronavirus, mirar a tu entorno: si se te hace difícil vivir en una casa de 90 metros cuadrados o no poder ponerte al sol cuando te apetece o salir a las horas trazadas te invitamos a mirar a otras personas.

Milena es de Perú y vive, tras separarse de su marido, con sus tres hijos (10, 12 y 17 años) en una sola habitación y lejos de su país: “Vine a Madrid y fui a las parroquias a buscar empleo, al final lo conseguí de limpiadora en algunas cosas. Mis hijos comían en los comedores de la escuela, que me ayudaron con los pequeños”.



Pero todo cambió con el coronavirus ya que las casas en las que limpiaba la despidieron: “Me dijeron que ya no podía ir por motivos de salud y por el bienestar de los niños. Ahora estoy sin trabajo y sin dinero, y ellos no pueden ir al colegio porque cerró. Al principio la escuela nos ayudaba con raciones, pero ahora ya no lo hacen”.

Por eso recurrió a la ONG Bocatas, gracias a la que pueden comer. Lo que no ha cambiado es su vivienda: “En este cuarto hay solo una cama y ahí nos acomodamos los cuatro; no cabemos pero nos apañamos y ahora con el calor es todo más dificultoso”. “El que peor lo lleva es el pequeño de 10 años porque es el más inquieto y no puede caminar de un lado a otro, tampoco puede hacer tanta bulla para no molestar a los de otros cuartos”.

Por fortuna la relajación de las medidas de confinamiento ha ayudado un poco a la situación: “Ahora puedo sacar al pequeño a la calle un ratito y es un alivio porque antes era demasiado”.

Los niños, por su parte, siguen haciendo los deberes del colegio: “Cuentan con una tableta que les dio la escuela y con eso se apoyan para hacer los deberes, se turnan para poder no dejar de hacerlos, aunque sea en una silla. También yo les dejo mi móvil para que puedan avanzar”.

Milena reconoce que le gustaría volver a Perú ya que extraña a sus seres queridos, pero luego recuerda que “allí también están muy mal y está colapsado, están confinados y reciben muy poca ayuda”.