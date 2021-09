Miguel Folguera: "Parot sigue en prisión por ordenar asesinatos, la cadena perpetua la tenemos las víctimas"

Miguel Folguera es víctima del atentado de ETA contra la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid el 17 de mayo de 1987, ahora es presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y consejero de la AVT. Por ello, este sábado ha estado en uno de los varios homenajes a las víctimas de los atentados de la banda terrorista a lo largo de España como respuesta a los actos que había previstos de apoyo a Henri Parot.

“Un asesino sanguinario como Parot, con 39 asesinatos, con más de 200 heridos, que ha matado a niños indiscriminadamente, y que ahora encima están pidiendo que no cumpla su condena completa”, critica en una entrevista este sábado en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. “No olvidemos que Parot sigue en la cárcel porque ha ordenado asesinatos estando en prisión, no porque haya una cadena perpetua. La única cadena perpetua que hay en este país es la que tenemos las víctimas, nosotros seguimos denunciando estos actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas y decidimos que había que hacer un homenaje a las víctimas de Parot”, subraya.





El papel del delegado del Gobierno



Precisamente una de las mayores quejas de las víctimas de ETA ha sido la desidia de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, así como la respuesta de la Audiencia Nacional, que no ve indicios de enaltecimiento de la banda terrorista. “Nos parece una vergüenza que te digan que no hay indicios cuando sabe que fin de semana sí y fin de semana también hay actos de humillación a las víctimas, estudios de nuestros psicólogos que detallan cómo nos humillan, nos parece dantesco que la AN esté a eso”, afea Folguera en COPE.

“Lo único que pedimos es que se aplique la ley, que el delegado del Gobierno use todas las armas que hay a su alcance, que actúen y no miren para otro lado. No queremos flores, queremos hecho, y es que el delegado del Gobierno hubiera prohibido el acto de homenaje a Parot”.









Víctima de ETA en 1987



Y es que el propio Folguera fue víctima del ataque contra la casa cuartel de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno de Madrid. “Me viene a la memoria, gritos, dolor, que se nos cayeran los cascotes encima, no saber que estaba ocurriendo porque apenas tenía 18 años”. Eso sí, el propio Folguera asegura que nunca pensó en tomarse la justicia por su mano, “pero sí en subir destinado al País Vasco a detener a comandos de ETA para que no matasen a más compañeros”. “Pensaba que teníamos que ser el escudo de la sociedad contra los terroristas que nos estaban matando en las calles, en plazas y en los pueblos. Y creía que era una necesidad”, comenta a Cristina.

“En aquellos años siempre escuchaba eso de 'bueno, irá en el uniforme'. La gente estaba más tranquila porque sólo mataban a policías, guardias civiles o el Ejército, pero cuando empezaron a matar a políticos o contra toda la sociedad en general, la sociedad empezó a ser más consciente y el apoyo de la gente desde entonces fue brutal, el cariño de la gente siempre lo hemos tenido”, concluye.