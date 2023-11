Un meteorólogo predice el fenómeno que llegará a España tras la borrasca y que marcará noviembre

El temporal ocasionado por la borrasca Ciarán y ha provocado vientos que han llegado a los 100 kilómetros por hora, fuertes lluvias, grandes olas en las costas de Galicia y el País Vasco; y nieve en algunos puntos del Pirineo. La alerta roja se sigue manteniendo hoy, pero conforme vaya avanzando la tarde puede ir suavizándose. Aunque el fin de semana tendremos una nueva borrasca, 'Domingos'.

El aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. El este nivel de alerta se encuentran las cosas de Galicia, Asturias y Cantabria por temporal marítimo. En Galicia y Asturias habrá mar combinada del oeste o noroeste con olas de 8 a 11 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 88 km/h (fuerza 8 o 9) localmente de 89 a 102 km/h (fuerza 10), mientras que en Cantabria habrá mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros y viento del oeste o suroeste de 62 a 88 km/h (fuerza 8 o 9).

Una nueva borrasca que parecía que iba a llegar casi como su homónimo, es decir, el domingo, pero que se ha adelantado y ha decidido dejarnos bajas temperaturas y vientos todavía más fuertes. Un nombre, por cierto, que se lo ha puesto la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, pero que llega desde Portugal.

"Luego las agencias son las que utilizan el nombre, y en este caso ha sido la AEMET quien ha utilizado el cuarto nombre de la lista. Se decía que llegaría en la madrugada del domingo, pero ha ido más rápido de lo pensado y ya lo tenemos en la Península Ibérica". Así lo explicaba Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que explicaba en COPE qué podemos esperar a partir de ahora.

Lo que llegará a partir del lunes

Como explicaba Olcina, lo más inenso "no nos está afectando, pero sí el frente asociado que lleva vinculado un viento a gran velocidad. También lleva asociado precipitaciones, en toda la mitad norte peninsular, irá barriendo a lo largo del sábado a lo largo de la península, llegará debilitado al Mediterráneo, pero quedará el residuo del viento" decía.

"Cuando se dan las alertas de viento parece que no le damos tanto valor, pero pueden causar víctimas mortales, en la circulación en días de viento es muy peligrosa. En Valencia, por ejemplo, es muy difícil la extinción del fuego, los medios aéreos no han podido salir salvo a horas puntuales por las rachas de viento. Afortunadamente se ha moderado el viento pero va a volver, las perspectivas no son muy favorables, volverá a soplar cn fuerza esta noche" seguía diciendo.





Y sí, a partir del lunes la borrasca se irá, pero llegará un nuevo fenómeno. "Será más tranquilo de viento, pero lluvias y nevadas en centro norte peninsular en montaña. Hemos notado esa bajada de temperatura, hace bajar las temperaturas que estarán así de frescas toda la semana que viene,. Hay un cambio importante a partir del lunes, se estabilizará y volvemos al anticiclón, tiempo muy estable y tranquilo sin vientos pero temperaturas frescas, sobre todo de madrugada" sentenciaba.

Y en Canarias, un último apunte: "habrá cierta inestabilidad generando oleaje y mar de fondo, precaución en sábado y domiongo porque el mar no estrá tranquilo".

La cuarta borrasca de la temporada