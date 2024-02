Un meteorólogo desvela lo más preocupante del tiempo que tendremos en febrero: "El riesgo..."

Estamos inmersos en un inicio de año muy inestable en lo climatólogico. Sobre todo, porque se está hablando de la llamada "división" entre las dos Españas, en el sentido meteorológico. Una parte no tiene problemas para llenar los pantanos e, incluso, las temperaturas frías y las precipitaciones son la norma, no la excepción.

Todo lo contrario de lo que ocurre en la otra parte del país, en Cataluña, donde la sequía empieza a preocupar de manera dramática, y las restricciones van en aumento. Por ejemplo, los gimnasios de la comunidad autónoma catalana se podrían ver obligadas a cerrar las duchas y obligar a sus usuarios a ducharse en sus casas. Pero eso no acaba ahí, porque hay pueblos que también cuentan con sus restricciones.

GRAFCVA7930. VALENCIA, 25/01/2024.- Dos personas con vestimenta veraniega pasean por el centro durante este último jueves de enero en el que se vive un clima primaveral con temperaturas inusualmente altas para la época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/Biel Aliño

Y eso ocurre, sobre todo, por el tiempo tan inestable que está viviendo España. Lo estamos pudiendo comprobar en el inicio de febrero, donde las temperaturas se han disparado de manera anticipada. De eso es lo que ha hablado Jorge Olcina, director de Climatología de la Universidad de Alicante, con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.

La advertencia de Jorge Olcina a los agricultores: "Puede tirar al traste"

El experto climatológico aseguró que hay cosas que le llaman poderosamente la atención del inicio del año en España. Y es el comienzo de una primavera adelantada. Esto, que a mucha gente le puede alegrar la vida por la subida de temperaturas, puede acabar siendo perjudicial, por ejemplo, para los agricultores, debido a esta inestabilidad que puede tirar luego al traste cultivos o frutales si marzo no es tan cálido.

"Corremos ese riesgo. Llevamos instalados en temperaturas agradables que se han adelantado. Llevamos un 2024 singular, apenas hay nieve, apenas ha hecho frío... poca lluvia, y un anticiclón potente que ha seguido", señaló a Cristina López Schlichting en Fin de Semana.

LAS ROZAS DE VALDEARROYO (CANTABRIA), 03/02/2024.- Vista del puente de Lalastra sobre el pantano del Ebro, próximo a la localidad cántabra de Las Rozas de Valdearroyo. Las escasas precipitaciones en forma de lluvia y nieve durante enero en Cantabria mantienen al pantano del Ebro al 30 por ciento de su capacidad, muy por debajo de la media de los últimos cinco años. EFE/ Pablo Ayerbe

Eso ha provocado que en puntos de la península, como en Guipuzcoa, llegasen a haber 20 grados en pleno mes de enero, aunque otras provincias, como Soria, sí que han vivido incidentes como nevadas constantes que llegaron a provocar un colapso de las carreteras en su momento.

El pronóstico de Jorge Olcina sobre el tiempo de esta semana: "Cambio"

Olcina, colaborador habitual de la Cadena COPE, explicó que no se esperan grandes cambios para este fin de semana. Será a partir del jueves cuando el tiempo comience a moverse. "Hoy y mañana poco cambio, estabilidad de anticiclón, sopla el viento de Levante un poco fuerte. El miércoles bajarán un poquito las temperaturas, el jueves vendrá una masa más fría que dejará precipitaciones", asegura Olcina.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??La preocupación del meteorólogo Olcina por el pronóstico del tiempo para febrero: “No es buena noticia”



?El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante alerta en @findesemanacope de lo que pasará ese mes

https://t.co/RFZ4y3eNBx — COPE (@COPE) January 27, 2024

Pero el experto sigue creyendo que no está yendo todo como sería lo correcto: "Vientos prácticamente despejados donde hay niebla, no vemos nubes de lluvia... monotonía atmosférica. Nos gustaría que se estuviese moviendo con frío, nevadas... pero no lo está haciendo ni lo va a hacer como se esperaba".