Un matemático de Elche calcula la fecha exacta del final de la sexta ola tras Ómicron: "Cuestión de números"

¿Podemos calcular el fin de la sexta ola de contagios a través sólo de cálculos matemáticos? Es la pregunta a la que da respuesta el profesor de estadística y matemático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Santiago Cremades, que este domingo en Fin de Semana de COPE ha apuntado a la fecha exacta del final de este nuevo repunte de contagios tras la llegada de la variante Ómicron en España.

“Es cuestión de números, las cifras son clave para entender la evolución de lo que está pasando, de dónde venimos y a dónde vamos”, explica el experto a Cristina López Schlichting. Todo ello a través de cálculos estadísticos que, según Cremades, pueden ayudar también a intuir la llegada de nuevas olas de contagios pero, eso sí, no a predecirlas con una fecha exacta en el tiempo.

Pero, ¿cómo realiza este cálculo matemático? El profesor explica que hay dos escenarios diferentes: “El primero es el escenario del que hemos aprendido hasta ahora, la serie temporal, por la que si bajamos como hemos hecho siempre bajaríamos de manera lenta tras una subida rápida”. No obstante, asegura que existe otro escenario que podría indicar una bajada más repentina en el número de contagios.

“El otro escenario es de variables hexógenas, externas a los datos, como qué ha pasado en otros países como Sudáfrica o Inglaterra. En esos sitios las bajadas han sido tan rápidas como las subidas, pero no sabemos cómo se va a comportar en España”.









Final de la sexta ola



Pero, a la hora de ponerle fecha al final de la sexta ola de Covid, Cremades señala que podríamos empezar a ver una bajada de los contagios a partir de la semana que viene. “Hemos aprendido de los datos que tenemos, de la incidencia acumulada, concretamente de la incidencia a 7 días y parece ser que esa evolución empieza a tocar la cima de la sexta ola. Ese pico máximo se alcanzará esta semana que viene si los números responden tal cual han respondido hasta ahora”, apunta.





¿Los cálculos predicen la llegada de una nueva ola?



Según el experto, las olas son estacionales, “no se pueden prevenir”, por ello advierte de que “cuando alguien lo dice no os lo creáis porque es imposible, sólo se puede intuir”. “Lo que sí podemos detectar un cambio de tendencia lo antes posible, y en eso se está investigando muchísimo”, aclara.

“De momento no se prevé una nueva ola, ni en meses, lo que sí parece es que en verano vamos a tener siempre una mini ola por la interacción social, pero depende también de nosotros y cuánto más movimiento poblacional haya va a haber más olas. En Navidad siempre va a ser más fuerte que en verano, y debemos acostumbrarnos a eso”, concluye.

Respecto al final total de la pandemia, el matemático que, aunque “las pandemias duran de media 5 años para que lleguemos a la normalidad”, sí que es verdad que “son 5 años con un carácter apaciguante”.

“Con Ómicron se superan los 100 fallecimientos al día, parece algo escandalosos pero en la segunda ola superamos los 700 al día, y en la primera ola los 900 al día. No estamos en cifras bajas pero no se parecen en nada a las de hace más de un año, si no hubiese vacuna estaríamos hablando de 2.000 al día”, concluye.