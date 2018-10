"Le desconectaron de la máquina de respiración y no le daban de comer ni beber"

La pasada primavera, hubo una familia que nos mantuvo en vilo durante semanas. Las informaciones sobre lo que les ocurría coparon el interés mediático por todo el mundo y movilizaron a miles de personas de muchos países.

Era la familia formada por Tom Evans, Kate James y Alfie Evans, el niño británico de 23 meses que sufría una enfermedad degenerativa y fue objeto de una batalla judicial en su país.

Los padres querían trasladar al pequeño Alfie a Estados Unidos para seguir luchando por su vida. Pero el hospital británico en el que el niño estaba ingresado no se lo permitió. Aseguraban que ya no había nada que hacer, que no se podía salvar su vida.

Lamentablemente, el 20 de febrero de 2018, un tribunal británico dictaminó que Alfie fuera desconectado del soporte vital que lo mantenía con vida.

Tom y Kate recurrieron la sentencia pero su petición fue rechazada en diversas ocasiones. Gran parte de la opinión pública no entendía por qué la Justicia no permitía a los padres hacer todo lo posible para alargar la vida de su hijo. Finalmente, les concedió que el pequeño Alfie, que llevaba un día sin soporte vital, pudiera ser trasladado a morir a casa.

Por el 'Fin de Semana' de COPE ha pasado Tom Evans, padre del pequeño Alfie. Acaba de ser padre de un nuevo bebé, Thomas. “Nos acordamos de Alfie todos los días, hablamos mucho de él. Ahora tenemos otro bebé, Thomas, que se parece mucho a Alfie. Para nosotros es como tener dos bebés en uno”.

Tom y Kate no olvidan todo el apoyo que recibieron en su lucha: “Toda esa fuerza me permitió luchar por él. El pequeño Alfie recibió el apoyo de cientos de miles de personas y nosotros lo vivimos como una bendición”.

Aún no comprenden la decisión del hospital: “El hecho de poner control policial 24 horas fue una mala decisión. Incluso registraban a mis familiares cuando venían a visitar. Amenazaban con arrestarme si intentaba llevarme al bebé”.

Por eso, hace un llamamiento para que se modifique la ley: “Necesitamos tener el derecho a poder decidir sobre mi vida privada”.

El padre de Alfie ha agradecido también el apoyo del Papa Francisco: “Él me reconfortó y me confirmó que mi punto de vista era el correcto y que, como padre, tenía que seguir luchando por la vida de mi hijo”. Un apoyo que también les llegó desde España.

Tom recuerda con dolor lo duros que fueron los últimos momentos de la vida de Alfie: “Fue desconectado de la máquina de respiración y no le daban comida ni bebida. Se deshidrataba. Nosotros decidimos actuar por nuestros medios y durante cinco días logramos conseguir que sobreviviera”.