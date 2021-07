Los tickets que guardas en la cartera pueden tener sustancias tóxicas

Siempre que vamos de compras, dejamos guardado el ticket unos días hasta comprobar que la calidad del producto que hemos adquirido es la adecuada. El problema viene cuando lo conservamos en la cartera durante un tiempo prolongado o lo manipulamos con las manos en exceso. En este sentido, un estudio realizado por expertos de la Universidad de Granada ha demostrado que los tickets contienen una sustancia que puede provocarte problemas de salud e incluso enfermedades como el cáncer.







La sustancia en sí es el Bisfenol A y está presente en aquellos tickets cuya impresión o tinta va desapareciendo con el paso del tiempo. Esto hace que la sustancia se esparza por el espacio donde esté conservado el ticket, y para tratar este tema, Nicolás Olea, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, ha aclarado todos los detalles en Fin de Semana con Cristina.







En primer lugar, ha aclarado qué tickets son exactamente los que tienen esta sustancia y de qué material están hechos: “Son los tickets que no necesitan tinta, en los que la maquina impresora no necesita toner ni repositorio. El revelador y la sustancia van en el propio papel. La mayor parte de esos papeles térmicos están hechos con una sustancia llamada Bisfenol A y es químicamente peligrosa porque imita a las hormonas naturales. Su manipulación puede provocar tanto la exposición por vía inhalatoria o digestiva cuando se está tocando el papel”.







De hecho, ha dejado que, cuanto más tiempo los conservemos, es peor para nosotros: “Empeoran con el tiempo. Cuando llevamos esos tickets en la cartera, de pronto pasan dos meses, uno hace revisión y se da cuenta de que ha desaparecido lo que venia marcado, o incluso advierte una especie de polvo blanco muy tenue que significa que el papel se está descomponiendo. Pues es el Bisfenol A convertido en polvo”.







No obstante, el doctor ha explicado que también tiene su parte buena: “Pues hay dos cosas buenas: una de ellas es que esto teóricamente acabo el 1 de enero de 2020 donde toda Europa decidió radicalmente suprimir los tickets basados en Bisfenol A. No sabemos si en España se ha suprimido, no se sabe por que han pedido que los tickets se marquen, cuando ahora te dan un ticket en 2021 no sabes si está libre de BPA. El riesgo ha disminuido”.







Además, Nicolás Olea ha querido dejarle un mensaje a Garzón a la par que ha explicado que existe otra variante del Bisfenol A: “Por qué nosotros no somos como el resto de los europeos y no tenemos el derecho a saber si el ticket que nos dan están libre de Bisfenol A. Y otra mala noticia es que la sustitución se está haciendo por un primo hermano, el Bisfenol S. No está regulado desafortunadamente, pero es igualmente tóxico. El asusto es creerse o no creerse cual es la gravedad del tema. Si no se lo cree lo único que hace es buscar una alternativa para salir del paso y esperar que se regule”.







En este sentido, Nicolás ha contado lo mal que lo pasaba cuando iba al supermercado y llegaba el momento de pagar: “A mí me horrorizaba cuando iba a comprar pescado y me metían el ticket en la bolsa. Le decía: no, por favor, no lo meta dentro. Entonces lo grapaba al nudo de la bolsa porque era la mejor forma de hacer una infusión de Bisfenol A mezclando el agua del pescado con el ticket. Espero que ya no se haga más, las personas más expuestas son esas mujeres jóvenes trabajando de cajeras, camareras o dependientas. Si lo absorben, el blanco de esa acción es el embrión o feto en caso de quedarse embarazadas”.







Y en relación a esto último, ha explicado cuáles son los problemas de salud que puede experimentar el embrión: “Ya está estudiado que el feto puede tener déficit de atención e hiperactividad, bajo peso al nacer, prematuridad... y problemas en el desarrollo hormonal cuando se van haciendo mayores. El Bisfenol A está en el punto de mira de las Agencias Reguladoras, y si no se actúa más valientemente es por el enorme uso que hay del Bisfenol A en el mundo del plástico”.







Finalmente, ha contado cuales son las enfermedades que se pueden desencadenar y ha hecho un llamamiento a que se trata el tema de forma más exhaustiva: “Los estudios son epidemiológicos, a los legisladores no les gusta mucho porque son simplemente Asociaciones, pero se orientan hacia diabetes, obesidad, cáncer de mama, cáncer de próstata... Es un verdadero problema de salud pública que debe ser abordado mucho más valientemente de lo que se está haciendo”.