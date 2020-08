Los desarrolladores de la app de rastreo de covid19: “La privacidad es lo esencial, no pide datos personales”

Este lunes 10 de agosto empieza una nueva dinámica para luchar contra el coronavirus: una nueva app móvil y la conexión a otros móviles que la tengan descargada, una vez que nos crucemos con alguien que dé positivo o sea potencial positivo, salta una alarma que nos ayudará a prevenir.

Sheila Herrera fue la primera persona que la usó, la probó como falso positivo, es decir, se cruzaba con la gente y a éstos se les avisaba de que habían tenido cerca de Sheila, o sea, al virus.

Sheila ha estado en Fin de Semana con Rosa Rosado y ha contado que “la población de San Sebastián de La Gomera ha tenido un comportamiento ejemplar, se ha volcado de lleno en la experiencia piloto y, sin duda, estamos muy contentos con los resultados obtenidos. La propia secretaría de digitalización se ha hecho acopio de los resultados y ha indicado al resto de comunidades autónomas como aplicarlos en sus territorios”.

Sobre la experiencia, Sheila cuenta que el funcionamiento ha sido “sencillo e intuitivo”: “Han puesto especial hincapié en asegurar la privacidad del usuario y, por tanto, es simplemente tenerla descargada, activar el Bluetooth y ella hace el resto. En el momento en que activé el positivo simulado, a todos aquellos contactos con los que había tenido una cercanía de menos de dos metros durante más de 15 minutos les avisó de que su exposición al virus había pasado de ser baja a ser alta, y eso les mostraba las instrucciones que debían llevar a cabo”.

Ella recomienda “absolutamente” que la gente la descargue porque “se ha demostrado que la capacidad y la eficacia de esta app duplica el trabajo manual de los rastreadores, aunque eso no implica que se pueda prescindir de ellos sino que es una herramienta complementaria que ayuda a aumentar la eficacia. Animo a todos a que la bajen y la utilicen porque eso ayudará a que se actualice y, sobre todo, que aportemos un granito de arena a luchar contra este virus”.

“Creo que también se ha demorado respecto a otros países europeos”, reconoce ella, pero asegura que “ha sido en pro de la protección de la privacidad el usuario. En Corea del Sur usan la ubicación del usuario, sin embargo aquí es por Bluetooth. Puede que haya llegado un poco tarde pero esperamos que haga frente a esta nueva situación”.

Por su parte Pablo Hernández, director de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, cree que “no hemos llegado tarde porque en otros países se apresuraron a la hora de sacar estas apps y han dado algunos problemas, sobre todo porque se usaba tecnología de geolocalización y eso da fallos, pudiendo equivocarse en 50 o 100 metros de donde realmente estamos, y si tiene que dar datos precisos llegando a los dos metros, no vale. Y además, si estás en un edificio y esto lo dibuja en un plano de dos dimensiones, falla mucho por las distintas alturas. Hemos impulsado esta app cuando la tecnología Bluetooth la habían desarrollado Apple y Google lo suficiente como para que fuera fiable para este tipo de actividad. Creo que llegamos a tiempo. Se ha hecho en un tiempo extraordinario con un piloto que ha asegurado su funcionamiento y, además, ha llegado a tiempo para un pequeño repunte como el que parece que vivimos”.

“El rastreo manual, en el que tú indicas si tienes el virus y aceptas localizarte, es algo voluntario y depende de la voluntad de todos”, explica Hernández: “Todo el sistema de prevención del virus, en gran medida, depende de la solidaridad de todos, al final proteges a quien tienes más cerca”.

Sobre cómo funciona, el director de Modernización y Calidad explica que “la instalación es voluntaria y yo animo a que la gente la ponga, y en cuanto a privacidad, ni se pide ni se da ningún dato personal, el quién es quién se protege con un código que se guarda en el propio dispositivo, no se guarda en servidores del Gobierno. La privacidad está totalmente garantizada, no hay datos públicos. Solo te dice que has estado en contacto con alguien positivo, pero en términos de confirmarlo, sin saber quién”.

Siempre está bien aclarar cuánto acceso le damos a esta app a nuestro teléfono, algo que ha explicado Pablo San Emeterio, ingeniero Informático y máster en Auditoría y Seguridad de la Información: “Esta app, en el único momento en que notificamos un positivo, sube la información de los últimos días a los servidores en internet donde luego se comparte con el resto de usuarios para poder notificar esos positivos”.

“Desde que internet entró en nuestra vida, la inteligencia artificial (IA) ha experimentado un avance increíble”, explica Pablo, “y eso nos permite mejorar en la toma de decisiones y los conocimientos que se tienen”.

“En principio esta app no recoge datos personales, con lo cual no hay posibilidad de rastreo. Esto hace prácticamente imposible saber quién ha dado positivo”, detalla San Emeterio, quien también advierte de que, “seguramente al calor de esta app oficial aparecerán muchas otras fraudulentas que intentarán parecerse para que las instalemos y poder infectarlos. Hay que descargar siempre de fuentes oficiales y tener cuidado de ser minucioso con los permisos que les damos, en este caso el único que hay que dar es el permiso al Bluetooth, si nos empieza a pedir otros permisos hay que sospechar y descartarla”.