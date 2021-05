Lomana: "Prefiero no decir que ha pasado con Agatha y Luis Gasset"

Arranca Carmen Lomana este sábado celebrando que se acaba el estado de alarma, "aunque tengo que decir que la responsabilidad ahora es vital", apunta, pero el sol, la primavera, "todo anima a salir a la calle con alegría".

Lo primero a lo que ha tenido que responder Carmen Lomana es a ir sin sujetador, "yo muchas veces he ido con las Lomanas al aire en la playa y es una gozada, aunque ahora ya no puedo porque me sacarían fotos" dice Carmen.

En este mes de comuniones también le han preguntado por su primera comunión, "que iba ideal" dice Carmen. "Las monjas me prepararon una poesía para la Virgen del Carmen" cuenta.

En la crónica social, marcada por los divorcios, Carmen ha podido hablar de Imanol Arias, Agatha Ruiz de la Prada y Bill Gates. Tres separaciones muy sonadas, cada uno con sus detalles. "De Agatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset no quiero hablar porque conozco a los dos, pero sus motivos tienen".