Las tétricas investigaciones de la unidad de investigación de los nazis

Cómo somos los seres humanos que llegamos al extremo de odiar y despreciar a otros congéneres. “Los científicos de Hitler” es un libro que acaba de salir y que trata sobre esto, investigaciones que van contra la naturaleza. Sobre el trabajo de estos científicos habla Eric Fratini en sus páginas.

“Se me ocurrió escribirlo sobre la división científica del tercer Reich. Se le has tratado de manera bastante suave. Pero a partir del año 36, el creador de esta división, la convierte en algo peligroso. Es una parte de la historia que no se ha tratado tanto. He podido recuperar material sobre ellos”.

Esta institución ha estado plagada de secretos que nadie ha querido descubrir hasta ahora: “Era de lo más loco, tenían una gran cantidad de instituciones que se centraron en varias maneras. Podían estudiar duendes al igual que a la gente que estaban en los campos de concentración”.

Hay que empezar por algo que ellos han decidido establecer como superhumanos: “No existe la raza en el ser humano. Ellos definieron a ciertas personas como algo menos que los arios, como se consideraban a ellos mismos” explica el investigador. “Empezaron asesinando a los suyos, por pensamiento político, cultural e incluso por malformaciones”. En este entorno de la búsqueda del hombre perfecto, buscaban cadáveres y cráneos de razas inferiores, “concretamente un médico, que sencillamente, se alista en las SS, porque a partir del año 35, si eras catedrático, si no pertenecías a esto, se te cerraban las puertas a la investigación. Pues este médico propone a Himmler, montar un museo sobre el mundo judío, porque para poder eliminar a tu enemigo, nada mejor que conocerlo. Esto incluiría una colección de esqueletos. Envía a otra persona a recorrer campos de exterminio haciendo análisis de los cráneos de prisioneros” explica.