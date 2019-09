Las encuestas dan una subida al PSOE y disparan al PP para el 10N: “La excusa de Sánchez no ha calado”

Este domingo se han publicado hasta tres encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre, en las que, mayoritariamente, el PSOE gana algunos escaños tras la repetición electoral y es el Partido Popular el principal beneficiado. La Razón publica un sondeo en el que el 43% de los españoles asegura que es el PSOE el principal responsable de que los ciudadanos vuelvan a las urnas, además de que más del 70% de los encuestados pide cambiar la ley para evitar otro bloqueo.

En el Fin de Semana con Cristina López Schlichting ha analizado estos resultados la subdirectora de La Razón, Pilar Gómez, que afirma que “hay un votante del PSOE hastiado” y que “la excusa de Sánchez para no formar gobierno no ha calado”. Y es que más de un 60% ve muy mal tener que haber vuelto a las urnas. Subraya también ese deseo de los ciudadanos de reformar la ley según el sondeo. “El primer paso sería que hubiera un periodo más marcado, como en los ayuntamientos, en los que si no hubiera acuerdo, que tuviera que gobernar la lista más votada”.

Otro dato importante de la encuesta es que la abstención podría estar en torno al 35%, en comparación con el 28-A, donde hubo un movimiento de la izquierda y un 28% de abstención.

También ha publicado este domingo encuesta GAD3 para La Vanguardia. Precisamente el presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha puntualizado en el Fin de Semana que el electorado “está en estado de shock, no se puede creer que en 4 años vayamos 4 veces a las urnas”. Según esta encuesta el PSOE llegaría hasta los 134 escaños. “Lo que las tres encuestas están diciendo es que al PSOE le interesaría ir a las urnas, pero que el partido ha perdido fuelle en las ultimas semanas, y la campaña se le puede hacer muy larga si entra a jugar el partido de Errejón”. Por ello, Michavila no descarta que el PSOE baje de los 123 escaños cuando llegue el momento de las elecciones.

El PP subiría hasta los 87, siendo el partido que más se beneficiaría en término de escaños, pero “no sube más porque la fuga de Ciudadanos es para la abstención”, mientras que Vox consigue retener bastante, “tendrá 2 millones de votos que no se transforma en tantos escaños”. Uno de los grandes perjudicados sería Ciudadanos, que baja hasta los 41. “Hay que tener en cuenta que en la campaña del 28-A pegó un subidón en las últimas semanas y consiguió arrascar el último escaño en muchas circunscripciones”, concluye Michavila.