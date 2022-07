Jorge Drexler: “En pandemia estuve a punto de ir al hospital a echar una mano a mis colegas médicos”

Nuevo disco y el regreso de una gira que nos alegra mucho tras lo que hemos vivido. Que a nuestro protagonista nunca le falte la tinta y el tiempo, sinceramente. Y así viene Jorge Drexler a Fin de Semana con Rosa Rosado, que nos cuenta cómo es volver a los escenarios tras tanto tiempo: “Siempre es algo anhelado, mucho tiempo esperándolo y te das cuenta de que es por eso que estás en este trabajo, estar frente a la gente y cantar es lo acaba siendo el punto de fuga de todo lo que uno hace”.

Como cada canción tiene dos visiones, la del que la escribe y la del que la escucha, Jorge asegura que, cuando escribió ‘Tinta y tiempo’, “tenía la sensación de que era como una llamada a la tranquilidad mía personal, de que si tenía que ser escrito, que fuera escrito, ante una crisis personal mía, es un ‘tranquilo, a esto te dedicas, déjalo por escrito, no lo controlas pero si te dedicas a escribirlo, las cosas saldrán’”.

Drexler también explica que este es el tercer disco más difícil de su carrera: “Tuve dos anteriores, uno hace 30 años que venía de otro mundo, estudiaba Medicina y me gradué el mismo año que saqué el disco y fue algo que no me podía creer, me puse muy contento; y de ahí en adelante un disco enganchó con el otro, pero en la pandemia no se bien de qué manera produjo un proceso de que todo se cerró de repente y se abrió otro ciclo. La sensación de que este disco es que cierra algo y empieza otro ciclo nuevo, como si hubiera vuelto a aprender el trabajo y tuviera que explicármelo. Me sentí como un principiante en este periodo de composición”.

El cantante desvela, además, cómo le afectó el encierro: “Me bloqueó totalmente, fue realmente una lucha contra la hoja en blanco durante mucho tiempo y no entendía por qué porque tenía todo el tiempo del mundo, más del que tenía antes. Me di cuenta de que el contacto humano era, para mí, mucho más importante de lo que yo pensaba o creía entender. Llegó un momento en el que escribía mucho, mucho, mucho pero no terminaba nada y tenía la sensación de que pasaba muchísimas semanas, meses, escribiendo, y no tenía nada entre manos. Y al final parece que sí y estoy muy contento con el disco, pero al principio no lo veía”.

El artista coge el tema por ese lado y cuenta que “hay varias canciones que hablan de lo mismo, de volver a entender lo que hacemos, de ver lo que estamos haciendo y reempezar, que hay que parar y estar con la gente. Yo tenía en mente que era un ser de campo, me fui al Escorial y en nada me volví a la ciudad, soy un urbanita, pensé que podía parar tranquilamente en mi casa y resultó que la pandemia me tocó mucho el sistema. Me gusta mucho más el ser humano por sus contradicciones que por sus certezas”.

No olvidemos que Jorge Drexler está licenciado en Medicina, así que él tiene un punto de vista añadido: “Me encanta hablar de esto. Me compré un dosificador de oxígeno de los que van en el dedo para ver la saturación de oxígeno porque dije ‘no va a haber hospitales durante una semana’, y de hecho pasó. Yo pasé el covid y toda mi familia en marzo de 2020, muy temprano, cuando ni soñabas en hacerte una PCR, y me alegré de tener un mínimo de herramientas y de conocimiento para poder saber si alguien tenía neumonía y poder salir corriendo al hospital. Pero fue muy duro, y para mí, que dejé la medicina hace 25 años, estas cosas de repente… solo te acuerdas de lo malo. Fue un privilegio y una cruz muy grande, había mucha alarma. Viví con mucho orgullo y agradecimiento lo que estaban pasando mis colegas de profesión y más de una vez me planteé ir allí con ellos a ver si podía ayudar en algo, pero no tengo el título convalidado en España y me frené por no meter al hospital en un problema, pero sí me decía ‘tengo que hacer algo’, así que me dediqué a hacer mucha difusión de salud sobre todo para mi país porque allí todo va con un mes de retraso y podía decirles que esto iba en serio”.

Ahora bien, ¿medicina y música juntas? ¿Ayuda una a la otra creando canciones? “Al principio pensé que no”, reconoce, “que era un obstáculo y que ojalá hubiera sido como mi querido amigo Andrés Calamaro o Fito Páez que empezaron a salir de gira a los 16 años y con 20 ya tenían una carrera. Yo empecé muy tarde, con 25, y empecé a vivir de esto a los 30, me empezó a ir bien a los 40, así que me pregunté por qué no había empezado antes en lugar de hacer Medicina, pero luego por la mitad de mi carrera empecé a unificar todos mis campos vitales y empezaron a aparecer canciones como ‘Todo se transforma’, y me di cuenta de que era mi sello y este disco está en esta línea y estoy contento de ello”.

Jorge presenta una gira en España y se muestra también feliz por ello: “Tengo muchas ganas de tocar aquí cerca. Me gusta viajar, lo he hecho mucho, pero también de hacer recorridos cortos y dormir en casa. Además tocar en verano es muy bonito, al aire libre en lugares lindos. Me llevan a tocar a Pedralbes en Barcelona, precioso, también en Valencia en los jardines. Ya solo salir a dar un paseíto tras la prueba de sonido, ir a sentarse y leer es maravilloso, lo agradezco mucho”.