Jaime Peñafiel: “La reina Isabel II está a punto de abdicar”

Jaime Peñafiel, periodista especializado en monarquía, nos ha estado contando las anécdotas más exclusivas y curiosas sobre la monarquía inglesa y la española. Manteniendo la seguridad que le otorgan sus años de trabajo en esta profesión, y con ánimo de compartir sus vivencias en las que se ha codeado con los más altos cargos, Peñafiel ha publicado un libro en el comparte sus “Anécdotas de Oro”.

Nos hablaba de su última visita a Londres, donde tuvo la oportunidad de comer junto con el príncipe Carlos. Nos decía que “la reina de Inglaterra está a punto de abdicar. Para empezar, ha nombrado a su hijo regente”. También nos contaba que Isabel II estaba pasando una mala época. “La reina Isabel II tuvo una aventura con un Lord. De esa aventura nació el príncipe Andrés.” Según nos cuenta Jaime Peñafiel, “la Reina lo está pasando muy mal porque ha tenido que soportar que su hijo el príncipe Andrés haya sido acusado de mantener relaciones sexuales con prostitutas menores.”

A propósito de esta preocupación de la reina, Jaime Peñafiel nos contaba que “El príncipe Carlos, que ha demostrado que está preparado para ser rey, llamó a la reina para decirle que le echara de casa, que le quitara el despacho, le retirara la asignación de la lista civil e incluso están contemplando quitarle el título de Duque de York”.

Sobre la figura personal de Franco y el contacto que el periodista tuvo con él, nos cuenta una anécdota graciosa “Si escribiera un libro sobre mis conversaciones con Franco sería un libro de 1000 páginas en blanco porque no hablaba. Una vez, estando a solas en un puesto de caza en Toledo, él me miraba de vez en cuando hasta que de repente una vez me preguntó: Peñafiel: ¿usted cree que mi fotógrafo es masón? Mientras pensaba la respuesta, salió un ciervo y se le olvidó que me había hecho la pregunta”. Peñafiel nos daba su opinión sobre la exhumación de Franco: “Tengo respeto por los muertos” “Me arrepiento de haber utilizado la agonía de un hombre como fue la fotografía de la agonía y muerte de Franco para publicar una noticia”

Por último, sobre la reina Letizia y los rumores de los desencuentros vividos nos contaba: “Tuve un desencuentro con ella y la recité un poema que decía que estaba enfadada [...] El rey Felipe VI le prohibió escribir un diario a Letizia, lo cual me parece fatal porque Letizia ha pasado de ser la nieta de un taxista a ser la reina consorte”.