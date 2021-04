“La imagen de la Reina Isabel con mascarilla en la misa funeral va a ser un shock total”

Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, detalla a Cristina cómo va a ser el funeral por el fallecido Duque de Edimburgo: “Va a ser esta tarde a las 16h hora española, 15h aquí, con un minuto de silencio nacional primero. Fotos que se buscan: la cara de la Reina y la de Harry, al que no hemos visto aún porque está en cuarentena hasta ayer que llegó de EEUU. No se ha visto con William y es otra foto que se busca, ese primer encuentro, esas miradas o ese gesto esquivo. En cualquier caso a Harry le vamos a ver solo, caminando detrás del féretro, con el primo Peter y esa es la gran diferencia. No se van a sentar juntos. Vestirá de luto, como todos, pero nadie con uniforme, decisión provocada en parte por él para él para que no fuera tan humillante”. La razón, explica Paloma es que “de toda la familia solo se lo han ganado el abuelo y Harry, pero Harry no puede llevarlo porque le fue arrebatado porque le fue despojado. Era el precio a pagar tras abandonar la familia Real, y le dolió. Hoy solo podía venir vestido de civil, por eso se decidió que ninguno llegaría uniformes. Además ha trascendido que la Royal Navy presionó porque entre los hijos de Isabell II está Andrés, el amigo cómplice de Jeffrey Epstein, pederasta, entonces almirante pero ya también una mancha. Así que luto riguroso pero sin uniforme entre los miembros de la Familia”.

Sobre las características del funeral en sí, estará muy restringido, explica Paloma: “Son 30 personas, cifra marcada por la covid. Aquí el máximo en bodas son 15 bodas, en funerales 30. Ahí es donde veremos la parte familiar íntima, los hijos los nietos y contadas personas allegadas. No está Sarah Ferguson. Todos con mascarilla. Para los británicos que la reina la lleve y no se la quite es un shock, es como si alguien no se descubre al entrar en una iglesia, inimaginable pero ejemplarizante que yo celebro”.

En todo caso, y a pesar de ser privada, será televisada: “Se podrá ver en directo pero de hecho piden que la gente no vaya allí, van a intentar dispersar grupos y recordar que el funeral es íntimo, no va a haber sermón ni palabras de elogio, es tradición en cualquier funeral monárquico. Nadie se va a perder nada, pero no va a haber pantallas al aire libre. Piden que la gente no se congregue allí pero no lo van a conseguir porque ya hay peregrinaje y es inevitable. Es el penúltimo gran acto de esta monarquía. Ya a partir del funeral de la reina todo será distinto y menor porque habrá un cambio en la sociedad”.

Paloma además explica que “cuando fallezca la Reina todo cambiará porque es la presencia constante de todos los británicos. Hay pocos vivos que recuerden UK sin ella. La quieren muchísimo, la sienten mucho. Los periódicos más progresistas están lanzando el mensaje en la portada: ‘Estamos contigo’. Pero a Carlos no le quieren, y a Camila menos. Este país pivota en torno a Buckingham Palace”

“Tampoco se habla de Penélope, que estará en el funeral”, detalla Paloma sobre la “confidente” del duque de Edimburgo: “Aquí no se le llama amante, pero se la llama ‘mejor amiga’. He descubierto que hay un protocolo secreto en la familia real desde hace siglos. Una vez que tú decides que ya no tienes más hijos, en este caso el quinto, hay una convención no escrita de que ya eres libre para amar a quien quieras. El pacto es ser fiel hasta que el último hijo haya nacido, pero no le busques razones morales sino de salud: infecciones, contagios y ese tipo de cosas. Es la monarquía, la Corona es más importante que la persona que la aporta”.

Por último Paloma detalla que el duque dejó todo bien atado para su funeral: “Hace 20 años que ese féretro está diseñado, no solo el de él, también el de la Reina, que ahora obviamente está vacío pero algún día estarán juntos en Windsor donde están la reina Victoria y su marido. Y no solo el féretro está personalizado sino también el coche que lo trasladará”.