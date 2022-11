Huelga sí, huelga no: dos transportistas confrontan sus posturas a pocas horas de que empiece un nuevo paro

En la medianoche de este domingo comienza una nueva huelga en el transporte. Muchos recordarán la que tuvo lugar a principios de este año y provocó el desabastecimiento de algunos productos perecederos como los lácteos en muchos supermercados. De momento se desconoce qué seguimiento va a tener el nuevo paro en el transporte y por eso, Cristina López Schlichting habla con dos transportistas para conocer sus posturas enfrentadas: ¿Huelga sí o huelga no?

José Ángel, sí va a la huelga

El primero en pasar por los micrófonos de 'Fin de Semana COPE' es José Ángel, un transportista que sí va a secundar el paro del sector: "El gobierno ha hecho una ley y la ha hecho negociando con nosotros. Cuando se publicó, corrió cierta alegría en el sector. El problema vino cuando esa ley hay que aplicarla y hacerla cumplir", ha defendido.

"Si en las primeras de cambio vemos que el gobierno en vez de empujar el carro mete un palo en la rueda, empezamos a sospechar de que la ley la han sacado para que nos contentemos y callemos la boca", se ha quejado. "Las grandes empresas han ido externalizando el servicio para convertir a asalariados en falsos autónomos, aunque no es la mayoría, y siguen gobernando el Comité", denuncia desde los micrófonos de COPE.

José Ángel denuncia estar recibiendo presiones para no ir a la huelga: "Esta semana estamos recibiendo presiones para no secundar el paro. Si vas, no te voy a dar trabajo. Están jugando con tu sustento", se lamenta un transportista que ha argumentado sus razones para dejar de trabajar a partir de esta medianoche.

Óscar Baños, no va a la huelga

"El sector tiene problemas", es lo primero que asume Óscar, un transportista que asegura que no va a parar de trabajar. "Desde el año pasado se aprobó la ley de pago a 60 días. Trabajo en una cooperativa pequeña. Se ha creado una figura como el buzón anónimo, por si alguien no está cumpliendo y las inspecciones se están llevando a cabo", asegura quien considera que no hay motivos para parar.

"Ha ido mucho mejor de lo esperado. En los sitios grandes yo no he vuelto a tocar un palé. Es muy positivo para autónomos y asalariados. Se aprobó la cláusula de revisión obligatoria en los contratos. Es muy bueno, porque en cuanto sube el combustible se revisa tu tarifa", defiende Óscar.

Para este transportista, lo principal no es parar, sino seleccionar con quién se trabaja: "Intentamos no trabajar para grandes operadores. A todos les ha subido la luz y el gas. Si han hecho un esfuerzo, hay que atenderles. No hace falta una huelga. A los que no pagan o pagan poco, hay que intentar no trabajar para ellos", ha defendido.