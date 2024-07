La frase que un profesor le dijo a David Bustamante y que el cantante nunca olvida: “Me dolió”

David Bustamante está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, tanto personal como profesionalmente. 20 años de trayectoria musical con indiscutibles éxitos; su hija Daniella, fruto de la relación con Paula Echevarría; y su nueva pareja, Yana Olina, son la suma perfecta para que el artista celebre a viva voz la vida que está disfrutando.

Y no es que el camino haya sido fácil, pero sel suyo es ejemplo de quien quiere lo consigue, de que hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para lograrlo y que hay que atreverse “a soñar tan fuerte, querer y desear”, como comentaba el artista cántabro a Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana'.

David Bustamante, en COPE: "Hice todo lo que estaba en mi mano para cumplir mi sueño" El artista cántabro estrena en 'Fin de Semana' su nuevo single y videoclip 'Hola qué tal', en la que vuelve a cantar al amor y, sobre todo, a las nuevas oportunidades Pilar Abad Queipo 07 jul 2024 - 12:09









23 años han pasado de aquella imagen en la que un grupo de jóvenes perseguían sus sueños abandonándolo todo para formar parte de un 'experimento', por ser la primera edición, de Operación Triunfo, el programa de televisión donde tenían que demostrar sus cualidades como cantantes. Uno de ellos, con 19 años, era David Bustamante que quedaría como tercer clasificado.

Y sí, en ese momento, Bustamante cumplió su sueño; bueno, en realidad ese sueño “se está cumpliendo” todavía, como confesaba. El inicio de una trayectoria musical de 20 años que continúa imparable.

En los micrófonos de COPE presentaba su nuevo single y videoclip 'Hola qué tal', en el que David vuelve a cantar al amor, animando a la gente a arriesgarse, a creer en las segundas oportunidades y “descubrir esa parte positiva y el amor de verdad y por qué no, que sea para siempre”. Una canción alegre, con buen ritmo y una letra ilusionante y esperanzadora.

Siempre hay un buen motivo para charlar con Bustamante, porque aunque asegura ser una persona "inquieta, intensa e impulsiva -lo lleva en su ADN, dice-", también es sensible, no oculta sus sentimientos; le gusta presumir de pueblo (San Vicente de la Barquera) y recordar con orgullo sus raíces.

La frase que un profesor le dijo y nunca olvida

Antes de llegar a la academia de OT David, al igual que su padre, trabajaba de albañil aprovechando algunos ratos durante su labor para ensayar las canciones como hacía desde pequeño, hasta que a los 12 años tuvo el valor de cantar delante de su familia.

Cualquier persona, haga lo que haga, es alguien en la vida

Un trabajo del que Bustamante nunca ha renegado, al contario, siempre ha mostrado su orgullo por haberlo hecho, y más, por ser la profesión de su padre. Un trabajo del que también se siente orgullosa su hija Daniella como ha recordado emocionado David cuado era pequeña y "paseábamos por el pueblo, le decía 'ese hotel lo ha hecho papá, la lonja, los edificios encima del estadio de fútbol... y le fascinaba", más que su padre fuera cantante.









Sin embargo, aunque lleve por bandera el haber sido albañil, hubo un momento en su vida que alguien despreció tal trabajo, y así lo ha recordado cuando hablaba de sus profesores del colegio con los que sigue “teniendo una amistad y además me da una alegría cuando los veo y ellos lo saben”, aunque hubo otros que le llegaron a decir que no llegaría a nada, a los que Bustamante excusa diciendo que en "aquella época ya había gente enfadada o cansada de su trabajo".

Reconoce el artista que era un chico "un poco pesado porque era muy inquieto, era un niño revoltoso, el típico que le cae mal al profesor, poco paciente...", pero lo que no imaginaba David es lo que un día le dijo un profesor "nunca vas a llegar a nada y vas a ser un pobre albañil como tu padre". Una frase de la que confiesa que "me dolió".









"Me dolió tantísimo", rememora y a pesar de eso, como cuenta, "he sido tan elegante que cuando él ha venido para hacerse una foto, yo me acordé de esa frase, pero nunca se la eché en cara", asevera.

Con este triste recuerdo, David Bustamante ha querido mandar un mensaje a la sociedad que Schlichting ha aplaudido. "Para que veas las vueltas que da la vida, tú que creías que nunca iba a ser nadie en la vida -en eso puedo estar de acuerdo-, pero creo que cualquier persona, haga lo que haga, es alguien ya en la vida".

Escucha el momento en el que David Bustamante cuenta en 'Fin de Semana' la frase que le dijo un profesor y que todavía recuerda:

Audio