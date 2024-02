En febrero... ¡¿y con alergia?! "Las temperaturas extremas están cambiando todo"

Las altas temperaturas, la floración temprana de algunas plantas y la falta de lluvia que hemos sufrido en los últimos meses han propiciado unas alergias adelantadas. Si a este cóctel le sumas que todavía nos estamos recuperando del gran repunte de casos de covid y gripe de diciembre y enero.... Pues se forma una tormenta perfecta. Y claro, uno ya no sabe si los mocos son por culpa de una gripe, Covid o por alergia.

El doctor Juan José Zapata es presidente del comité de aerobiología clínica de la SEAIC (Sociedad española de Alergología e inmunología clínica) y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana: "Hemos disfrutado en enero de temperaturas parecidas a las de marzo. Y las plantas son muy sensibles a esos cambios de temperatura... han polinizado y les han hecho una mala pasada a los pacientes con sensibilidad a ese tipo de plantas" explicaba.

Eso sí, que se haya adelantado la polinización no implica que vaya a terminar antes: "En mayo tenemos asegurado que va a haber polinización porque faltan muchas plantas por polinizar, las más importantes las graminias y el olivo. Las temperaturas extremas de los últimos años están cambiando la polinización de las plantas. El año pasado el olivo tenía que haber polinizado en mayo y lo hizo a finales de abril... luego, en mayo, una vez agotado el polen no polinizó. Y hemos visto que la campaña de olivo fue tremendamente baja porque, aunque hubo mucha polinización fuera de estación, este fruto no cuajó porque no había agua".

La cuestión clave: ¿Cómo sé si los síntomas que tengo responden a un ataque de alergia temprana o estoy incubando un catarro o una gripe?: "La alergia no va acompañada de otros síntomas como fiebre, dolores, postración... Normalmente, el resfriado suele durar entre tres y cinco días y lleva una evolución lógica. En el caso de la alergia, los síntomas remiten al alejarse del posible foco (por ejemplo, una planta)".

Recomendaba el especialista consultar esta página web para que todos los que cada año sufren los estragos de la incómoda alergia puedan saber los niveles en los que se encuentra el polen de la planta causante de la afección.

