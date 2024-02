Extrabajador de UGT que destapó el fraude de facturas: "Existía un manual con apartado de gestión de botes"

Es una de las noticias de la semana pero ha pasado pese a su gravedad, algo desapercibida: el juicio que ha arrancado contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por un supuesto fraude de 40,7 millones de euros.

El sindicato, a través de facturas falsas, desvió el dinero de las subvenciones de la Junta que debían dedicarse a los cursos de formación de parados.

Los hechos ocurrieron hace más de 10 años y fueron destapados por una persona, un extrabajador del sindicato de nombre Roberto Macías, que denunció lo que estaba ocurriendo.

Se sientan en el banquillo 15 acusados, 5 ex dirigentes del sindicato y representantes de las empresas que proporcionaban las facturas falsas. Trabajó de 2006 a 2008 en una de esas empresas Soralpe.

"Me doy cuenta de que la organización tenía unas hojas de cálculo, de Excel donde se recogían una serie de movimientos que a mi juicio eran defraudatorios, que eran prácticamente el falseamiento de facturas con determinados proveedores que les llamaban de confianza", relata Macías en Fin de Semana COPE

Macías ha explicado en qué consistía el famoso bote y rappel. "El bote se compone con el falseamiento de facturas. Se le encargaba a los proveedores que emitieran facturas por determinados importes para que la organización los pudiera justificar. Y bueno, sobre estos botes luego se encargaban una serie de servicios que no eran justificables o que no podían ir con cargo a ninguna subvención. El excedente o el fondo que disponía la organización con determinados proveedores para hacer uso para distintos fines... banderas, camisetas, gorras, bandoleras, todo el merchandising de la organización y otras actividades como viajes, etc.".

Manual de contabilidad

Reconoce la existencia de un manual de contabilidad "con el apartado de gestión de botes y en la gestión de botes te explicaba el tipo de factura que entraba en el bote y los albaranes que se descontaban con esas facturas".

Al principio se controlaba con plantillas de Excel pero luego señala "era tal el volumen y la facturación, que quedaban muchísimos problemas para hacer esta conciliación con los proveedores".

Roberto Macías entiende "que este sistema estaba totalmente respaldado por la organización, que funcionaba con su conocimiento y el de todos sus dirigentes".

Algunos detalles saltaron con especial picaresca y color en la prensa. Es el caso de los maletines falsificados en Asia que se entregaron como regalo en un congreso de UGT. "En el año 2009 apareció en el Departamento el secretario de Administración, el señor Fresneda, nos entregó un maletín de la marca Salvador Bachiller y nos encargó que hiciéramos unos en Asia. Se contrató con esta empresa pública que está siendo investigada, 600 maletines ytodos acabaron siendo justificados con las distintas ayudas de la Junta de Andalucía".

"Es decir, que la organización no asumía ningún tipo de cargo, ni sus propios congresos... al final era más fácil imputarle estos gastos a la Junta de Andalucía".

También fueron muy sonadas las juergas en la Feria de Abril y según ahora ha denunciado la Guardia Civil, se pagaron viajes al Caribe y sobresueldos. "Los sobresueldos yo se los reconocía a los investigadores. En la organización se cobraban 23.810 euros mensualmente que se repartían entre toda la cúpula".

Además, "lo más grave, es que se falsificaban las dietas". "Toda la Comisión Ejecutiva de UGT hacía el mismo recorrido todos los meses, 12 personas que componían la Comisión Ejecutiva. Se supone que al final del mes todos habían hecho el mismo recorrido y habían estado fuera de Sevilla los mismos días".

Condenado a un año de prisión

Después de hacer un servicio público evidente, el sindicato denunció a Macías por el robo de los archivos de contabilidad y su traslado a la prensa y fue condenado a un año de prisión por revelación de secretos. "Sí, es así. Pero bueno, esto es un largo proceso judicial. En principio me requerían cuatro años de prisión, el fiscal tres años, por haber informado a la sociedad de que en la UGT se estaban saqueando fondos públicos".

"Para mí ha sido un proceso totalmente kafkiano porque diez años después sigo sin poder comprender por qué a la persona que informa, que avisa, que alerta a la sociedad a través de los medios, por el miedo que tenía en ese momento, por el miedo que tenía en ese momento de acudir a la policía o al juzgado, al final recibe esta sanción que es injusta".

En este sentido afirma que "ahora la UGT utiliza esta condena en su procedimiento alegando que, como fui condenado por haber sustraído la documentación, todo su proceso está contaminado y por lo tanto han solicitado en las cuestiones previas, la nulidad de todas las actuaciones y la nulidad de la causa".

¿Por qué tenía miedo de acudir a los tribunales?

"Pues por las relaciones políticas que hay en el sindicato. Es evidente que UGT y en ese momento la Junta de Andalucía estaban en plena sincronía". "Además en el sindicato y particularmente en la administración, en el departamento de administración, había un ambiente de terror. El señor Fresneda era una persona autoritaria, déspota, y la verdad es que a los empleados nos causaba mucho temor tratar con él".

"Durante mucho tiempo me vi afectado por esta situación. Tenía miedo y por eso no quería figurar en ningún momento, tenía miedo a las represalias, tenía miedo a que mi familia pudiera sufrir algún tipo de daño. Y al final opté por acudir a los medios de comunicación".

