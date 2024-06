Este es el sencillo y efectivo truco para evitar las polillas de la ropa: "Lo podemos hacer todos"

El verano ha llegado ya y, con ello, mucha gente empieza a hacer el llamado cambio de armario, con el que nos despedimos definitivamente de la ropa de invierno para no volverla a usar hasta dentro de unos tres o cuatro meses, ya que estas prendas, que normalmente son de lana para evitar en la medida de lo posible el frío, ya no nos sirven con las altas temperaturas.

Sin embargo, un miedo muy extendido entre muchos es encontrarse con una sorpresa ciertamente desagradable meses después, cuando queramos volver a usar estas ropas primaverales. Y es la llamada polilla de la ropa, que sin que nos demos cuenta se incrusta entre la ropa y se la come, haciendo que nos quedemos sin la prenda.

La polilla de la ropa es muy peligrosa y puede provocar sorpresas muy desagradables

Aunque hay varios trucos, hay uno que es ciertamente fácil y, sobre todo, muy efectivo contra estas polillas, ante las que hace falta una limpieza muy profesional, cara y que dura mucho tiempo. Lo ha contado Pia Nieto, organizadora profesional, autora de 'Manual para ordenar tu casa', a Cristina López Schlichting en Fin de Semana. Te sorprenderás de lo fácil que es.

Cómo hay que proceder para la limpieza de telas en verano: sombrillas, fundas...

Sin embargo, es posible que nos enfrentemos este mismo verano a otro problema, y ese es el de que saquemos la sombrilla o diversas fundas y estén manchadas de hace un año. Y, claro, lavarlas un año después es un quebradero de cabeza que no gusta nada afrontar, pero que tampoco es fácil cuando se acaba de manchar.

Cuando llega el verano cambiamos mucho de ropa, ya que suele ser más fina

Por ello, Pia nos da un truco muy importante para limpiar esto y que no está tan interiorizado en la mente de muchos. Y es hacer, básicamente, como con las alfombrillas de los coches: tenemos que cepillar antes de limpiar. "El mayor reto que yo enfrento son las tombonas, con sus lonitas, las alfombras, los estores... todo esto tiene que estar organizado con tiempo. Si no, es imposible", explica.

La solución que ella da si nos pasa este verano es simple: que no nos venza la pereza y, luego, aspirar, cepillar y lavar. "Lo mejor es aspirar, o si es una tela, cepillar. La gente no lo sabe y la gente se lanza a lavar. No, primero es mejor cepillar porque nos llevamos un 20% de la suciedad. Así nos llevamos ya bastante. Luego lavar con agua y jabón, el de toda la vida. Como con el coche y como con todo", le dice a Cristina López Schlichting.

El sencillo truco para evitar la polilla de la ropa: "Una bolsa de plástico"

Eso sí, una de las cosas más importantes es cómo cuidar la ropa para que la polilla no haga de las suyas y se coma nuestra ropa. Ante esto, Pia Nieto señala una solución muy sencilla y que todo el mundo puede aplicar sin excesivos problemas. Es importante aplicarlo así para que luego no tengamos disgustos.

El truco para evitar las polillas de la ropa es muy sencillo

La solución que propone Pia es la siguiente: tenemos que lavar la lana y, después, cepillarla. Es muy importante este paso para quitar cualquier resto indeseado. Pero luego, después de eso, tenemos que meter esa ropa en una bolsa de plástico y guardarla lo más profundamente posible que podamos en el armario. "El truco, la lana aparte de lavarla hay que cepillarla y guardarla lo más oculta posible en lanas de plástico. Hacer un poco de vacío", le dice a Cristina López Schlichting. Sin duda, una solución que aliviará la vida a muchas personas.