¿Están los jóvenes españoles lejos de Bruselas y de la relevancia de estos comicios? "Nos afecta directamente"

38 millones de españoles están llamados este domingo a las urnas para elegir a un total de 61 eurodiputados de la circunscripción española. Sin embargo, se trata de unos comicios infravalorados a nivel general y la participación nada tendrá que ver con la que se registra en unas elecciones generales. Por ese motivo, las nuevas generaciones han decidido intervenir en esto y se han creado una serie de asociaciones de jóvenes que se dedican a divulgar la trascendencia de estos comicios y anima a votar.

Una de ellas es Equipo Europa. Su presidente Gonzalo Martín ha pasado este domingo por los micrófonos de 'Fin de Semana', donde ha señalado que "lo principal se basa en el desconocimiento, tanto de los jóvenes como la población general". Ha señalado que muchos de ellos consideran que "las instituciones europeas están lejos y es un entramado complejo".

"Entre eso y que luego los eurodiputados que escogemos desarrollan su trabajo en Bruselas, no suele abrir puertas en España, hace que ese desinterés emane, a veces es complicado acercar esto. No es como unas generales en las que día si y día también estamos viendo broncas en el Congreso de los Diputados. En la Unión Europea no es así y eso es lo que hay que proteger, pero también eso hace que la gente no se interese tanto", ha explicado a Cristina López Schlichting.

"Cuando hablamos de si están más o menos interesados, hay que destacar primero la generación de nuestros padres y abuelos, que fue la que nos metió en la Unión Europea, en ese momento estaban interesados", ha señalado Martín. Ahora, "los que tenemos más interés somos los jóvenes, conscientemente o no, es nuestra generación la que está más interesada, esto es un proyecto que nos ha traído paz, prosperidad y unidad", ha agregado, haciendo alusión a la Unión Europea.

"Nos interesa que la gente se interese por lo que pase en Bruselas, es la legislación que afecta más directamente al día a día que la que se puede aprobar en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

