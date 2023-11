Esta es la prenda más demandada por los soldados en las guerras: "Podía provocar septicemia"

Todos los seres humanos tenemos algo en común desde prácticamente los inicios de la civilización: todos nos vestimos, usamos ropa. Una circunstancia que también puede llegar a determinar nuestra personalidad, indicar al que nos observa cuál es nuestra clase social o si estamos a punto de llevar a cabo una celebración o no. Inlcuso puede ser indicador de nuestro estado de ánimo.

¿Te has preguntado alguna vez cuál es el origen de cada una de las prendas que llevamos? Imagínate, por ejemplo la camisa. O un sombrero. O los calzoncillos... Pues sobre ropa, sobre moda y sobre historia sabe mucho Ana Velasco Molpeceres, es periodista e historiadora y además está especializada en estudios sobre moda: "Me di cuenta de que había algo que a todos se nos escapaba. Las prendas las llevamos llevando milenios... ¡y nadie saba nada!" explicaba en Fin de Semana de COPE. La periodista acaba de publicar 'Ropa vieja', un libro editado por 'La Catarata': "Lo que más me llamó la atención fue que la moda no surgió para abrigarse del frío. Era algo simbólico: tatuajes, perforaciones, collares, adornos... Lo llevaban por magia, espiritualidad... el origen de las tendencias no es protegerse sino la identidad, ser social, el grupo... es fascinante".

Ana Velasco ha hecho un recorrido sobre los comienzos de algunas de las prendas que hoy día utilizamos. Por ejemplo, la ropa interior que empezó siendo una prenda eminentemente masculina. Más de uno se sorprenderá al saber que los primeros calzoncillos fueron de cuero: "Los griegos no usaban demasiada ropa interior. Simplemente llevaban túnicas y los que llevaban ropa interior eran o atletas o soldados. Llevaban calzoncillos de cuero porque eran protectores. En la Iliada cuentan que los griegos son superiores a los troyanos combatiendo porque ellos se protegen los genitales". La mujer, relataba la especialista, no empezó a llevar las bragas tal y como las conocemos hasta el siglo XX, durante la I Guerra Mundial, cuando empieza a reducirse la tela disponible para hacer ropa.

¿Y qué pasa con los tacones? Pues que también fueron diseñados primero para los varones. En un principio su función era eminentemente práctica: se planteó como un zapato que ayudara a los jinetes a mantenerse firmes sobre los estribos del caballo sin resbalarse: "Hacían una muesca en el zapato. Eran tacones anchos". Poco a poco este calzado empezó a utilizarse más allá del entorno hípico: "El zapato tal como lo conocemos empezó a extenderse a través de la corte de Versalles" ha comentado la experta: "Se extendió a través de Castilla en la Edad Media los 'chapines' que serán muy importante en la España de los Reyes Católicos. En ese momento, en Italia, las mujeres van a alcanzar 60 centímetros de altura. Acabaron prohibidos porque al final solo los usaban las cortesanas. Literalmente era subirte a una escalera para que te viesen los hombres".

Una prenda que fue muy demandada durante las guerras... fueron los calcetines. En la Antiguedad, explicaba Velasco, las guerras se hacían en verano. Pero a partir del siglo XIX la guerra "se enfanga... y empieza la guerra de trincheras. Y en Crimea lo que tenemos es que los soldados pasan frío. La familia les mandan ropa y accesorios de punto. Y un problema que tenían en las trincheras es que la humedad les devoraba: van a tener heridas en los pies con las botas que son malísimas para los pies. El pie suda dentro de la bota y cualquier roce que se haga provocaba la 'Enfermedad de los pies'. Eso derivaba en septicemia o gangrena en los miembros. Entonces los calcetines se convirtieron en un elemento fundamental para la supervivencia e higiene de los soldados".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.