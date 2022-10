¿Qué le pasa a Amaia Montero? Carmen Lomana le manda un mensaje de apoyo a la cantante

Amaia Montero, en la semana que celebrábamos el día de la salud mental, preocupa con su estado de salud después de mostrar una foto en sus redes sociales. Carmen Lomana reconoce que cuando vio la foto se quedó “tan impresionada”, que consideró que se trataba de un “grito a la sociedad". Lomana cree que “en las redes la han masacrado simplemente porque se hizo un arreglo en la cara”. Y reflexiona que “no todo el mundo tiene fuerza mental para aguantar eso”.

La cantante subió a Instagram una foto en blanco y negro, desmejorada, con ojeras. Un aspecto que no estaba acostumbrado a mostrar, ya que siempre se ha cuidado muchísimo. Escribió un mensaje en Instagram que era difícil de entender: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.





Sus seres queridos han rechazado dar declaraciones. Carmen Lomana reconoce que se sigue emocionando con canciones como la que hace referencia a la playa de la Concha: “Yo cada vez que oiga esa canción de la playa me pongo a llorar”. El equipo del Fin de Semana de Cristina López Schlichting le ha mandado ánimos para salir adelante.

La importancia de cuidar la salud mental

Esta semana se ha celebrado el Día de la Salud Mental, que pretende concienciar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en 2020, una de cada ocho personas -cerca de unos mil millones en todo el mundo- ya sufría algún tipo de trastorno mental. Una circunstancia que se agravó con el efecto de la pandemia, ya que la depresión y la ansiedad aumentaron un 27,6% y un 25,6% respectivamente ese mismo año.

Tal como define este organismo, la salud mental no es la mera ausencia de trastornos, sino el ser más capaces de relacionarnos, desenvolvernos, afrontar dificultades y prosperar. Por su parte, un problema de salud mental es una alteración emocional, cognitiva y/o del comportamiento que afecta a las emociones, motivación, conducta, percepciones, capacidades cognitivas y de aprendizaje de la persona y que, a veces, puede provocar discapacidad. Aunque la prevalencia de los trastornos mentales varía en función del sexo y la edad, los más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, son la ansiedad y la depresión. Otros desórdenes comunes son trastornos alimenticios -como la anorexia y la bulimia-, de la personalidad -como el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), el trastorno de conducta o disocial o el de estrés postraumático- y psicóticos -como la esquizofrenia-.

