El epidemiólogo Quique Bassat pone fecha al fin de las mascarillas en interiores: “Podremos abrir el melón”

Ha sido una semana negra en España en lo que se refiere a fallecidos por Covid-19: En los últimos 7 días en nuestro país Sanidad ha registrado una media de 250 personas fallecidas esta semana, el jueves casi 400. Quique Bassat, epidemiólogo, explica este sábado en Fin de Semana de COPE el motivo de esta diferencia entre los datos de muertes y el de contagios tras el paso de la variante Ómicron. “Siempre hemos intentado explicar el decalaje que hay entre el pico de contagio y el pico de muertes”, explica el experto.

Para Bassat, “los episodios que no acaban bien tienen muchos días de hospitalización previa”, por lo que “estamos viendo ahora las muertes del pico de casos de hace dos semanas”. “Las tendencias están consolidándose a la baja, epidemiológicamente vamos bien, aunque las muerte van a tardar todavía en estabilizarse. Empezaremos a ver cifras de muertes más razonables, pero lo que estamos viendo ahora es la prueba de que la variante Ómicron no es tan buena como nos están vendiendo”, concluye.









Bassat, sobre el fin de las mascarillas



El epidemiólogo ha querido criticar la decisión del Ejecutivo de reimplantar las mascarillas para exteriores en Navidad, una medida que vio su final este jueves: “No tenía sentido su uso en exteriores, muchas voces en diciembre mostraron sus dudas, hubo muchas presiones políticas para que se hiciera algo, y el Gobierno hizo algo pero lo menos disruptivo posible”, subraya.

“Una medida que todos sabemos que tiene un impacto modesto en la transmisión, tras implantarla la incidencia seguía disparada los días posteriores. Lo que hubiera hecho falta eran medidas más estrictas o restrictivas y nos podríamos haber saltado semanas de altísima incidencia que tiene sus consecuencias como estamos viendo”, comenta en COPE.

No obstante, el experto sí que asegura que siguen siendo útiles en interior, aunque se atreve a poner una fecha para el final de su uso en locales y hostelería: “Depende de la velocidad que vaya descendiendo la curva y en qué momento consideremos que el riesgo de transmisión y de brotes es aceptable, porque sabremos que cuando las retiremos de interiores habrá más transmisión”.

Por ello, para Bassat la fecha podría rondar finales del mes de abril: “Para Semana Santa, si las cifras siguen descendiendo al ritmo de ahora tendremos una situación epidemiológica parecida a septiembre de 2021 y podríamos abrir el melón de si podemos quitarlas, monitorizando muy de cerca lo que pase”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Pasaporte Covid



No obstante, para el experto otra medida como es el pasaporte Covid ya está amortizada: “Es otra medida que ha tenido un impacto modesto, pero una utilidad específica: que la gente que no se ha vacunado se vacunase. Ha sido útil porque ha aumentado la cobertura vacunal. Pasadas varias semanas los que no se hayan vacunado ya no los vamos a convencer con el pasaporte Covid. Se debería mantener en los viajes internacionales pero a nivel local no hace falta que lo sigamos utilizando”, concluye.