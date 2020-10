Emilio Calatayud: “Me he encontrado con nietos que les dan palizas a sus abuelos, y estos les perdonan”

El estado de alarma y el confinamiento tan duro han puesto en una situación muy delicada las economías de miles de familias, seguramente millones. Muchos ERTE se han convertido o se van a convertir en ERE y las familias necesitan ayuda. ¿Quién se encarga? Según la UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España), los abuelos.

Cuatro de cada diez abuelos ayudan económicamente a sus hijos y nietos según el barómetro más reciente de la UDP. Paca Tricio, presidenta de la UDP, explica que este barómetro incluye las cifras de la pandemia y deja clara una cosa: "La solidaridad. Los abuelos ayudamos siempre, siempre estamos ahí. Aportamos mucho más de lo que recibimos".

El porcentaje de mayores solidarios aumenta, 8 de cada 10 personas que han ayudado a alguien ha sido dentro de la familia directa, solo un 20 % lo ha hecho a amigos y vecinos. Muchas veces se practica el chantaje emocional, del estilo “si no me dejas la casa, no te dejo a los hijos”. Esto es muy peligroso, pero no se denuncia porque son tus hijos o son tus nietos. Así lo denuncia Paca: "Hay auténtico maltrato, chantaje emocional con hijos y nietos diciéndoles a los abuelos que, o les dan dinero, o les pegan o no les dejan ver a los nietos. Y claro, no denuncian porque son sus familias y les da pena".

A este respecto, don Emilio Calatayud ha querido comentar las cifras: “Se han quedado cortos en lo que habéis contado. Mira, padre trabajador e hijo rico, nieto pobre. O esto otro, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. A medida que los niños van creciendo, la gente piensa que tener niños es tener un problema. Esta es la dura realidad. En el primer caso, esta generación va a ser peor que la anterior. Los niños se creen que el dinero cae del cielo, mientras los padres se han matado a trabajar. Me están llegando muchas consultas de abuelos que dicen que los hijos no les dejan ver a los nietos” ha comentado el juez.

“También me he encontrado con maltrato por parte de los nietos hacia los abuelos. Te estoy diciendo que me he encontrado a chicos que les han dado palizas a sus abuelos, y aun así les adoran. Se aprovechan de ellos y te da muchísima pena” ha dicho don Emilio Calatayud.