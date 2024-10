El detalle del asesinato de Isidro, el taxista de Alcalá de Henares, con el que Nacho Abad no da crédito: "A quién se le ocurre"

Es, sin duda, una de las noticias más tristes y polémicas de la semana. Isidro, un taxista madrileño de Alcalá de Henares, ha sido asesinado esta semana pasada a manos de un joven de 16 años, cuando el taxista estaba en pleno servicio y transportando a este chico, en un trayecto en el cual desde el inicio se podía ver que había cosas que no iban bien.

Para empezar, este chico se subió al taxi de Isidro sin especificar de primeras un destino, sino que iba haciendo indicaciones del recorrido que tenía que ir haciendo. Uno que no era corto para nada, ya que duró casi una hora entera. Pero no solo eso. El menor de edad le pedía en tramos hacer paradas para bajarse y volver a subir. Aparentemente, para conseguir el dinero que iba a deber a Isidro por el recorrido tan largo. Un detalle importante es que Isidro tiene una cámara instalada en el coche, algo habitual en los taxistas de Alcalá de Henares tras el asesinato de José Luis Espada, en 2019.

Alcalá de Henares está de luto con lo sucedido con Isidro

EL RELATO DEL ASESINATO DE ISIDRO

Finalmente, el chico y él acaban en la parada del hospital de Alcalá de Henares, donde, según cree la Policía, el taxista negocia con el chaval para que, en vez del pago de unos 100 euros, el chico pague unos 40 y pueda irse. Es en ese momento cuando el menor de edad propicia cinco puñaladas a Isidro, propiciándole unas heridas que acabarían siendo mortales. Sin ninguna motivación más que un posible debe de dinero, que no ascendería a más de 50 euros.

Un caso que, ante su gravedad, ha tratado Nacho Abad en Fin de Semana, y que ha contado punto por punto. "Las cinco puñaladas son hasta con ensañamiento, con toda la rabia, y en este caso es prácticamente imposible no dañar zonas vitales, más aún cuando desgraciadamente este tipo de apuñalamientos se suele dar en el torso, como es lógico por el posicionamiento tanto del agresor como de la víctima, dañándole severamente varios vasos sanguíneos fundamentales, además del hígado", explica el periodista de sucesos.

El asesino de Isidro fue un menor de 16 años

En este caso, Nacho Abad ve varios indicios sospechosos, como las múltiples paradas o la duración exagerada, de hora y media, del trayecto. Más tarde, el taxista, moribundo, entra en el hospital, donde los médicos no pueden hacer nada para salvarle la vida. Lo intentaron, con dos transfusiones, pero al final entró en shock hipovolémico, un estado que es prácticamente irreversible e insalvable.

EL DETALLE DEL ASESINO DE ISIDRO QUE ATEMORIZA A NACHO ABAD

Pero hay un detalle que no ha trascendido tanto de este sangriento crimen y es lo que hace el asesino, ya confeso, una vez mata a Isidro. Es esto lo que más atemoriza a Nacho Abad del caso. "Este chico, tras apuñalar a Isidro, coge la navaja, la dobla, la guarda, se la mete en el bolsillo, recoge unas cosas que tenía en el asiento detrás, las coloca dentro de la mochila que llevaba, termina de colocarse él un poquito, son 50 segundos. Ni se inmuta, ni se preocupa, solo se trata de recoger sus cosas. Y con una frialdad y una tranquilidad aparentemente, que no parece nervioso, no parece alterado, no parece preocupado por lo que acaba de hacer, sale por una de las puertas y se ve como camina tranquilamente y se va", relata el periodista de sucesos.

El Hospital Príncipe de Asturias, donde sucedió el fatídico suceso

Un comportamiento escalofriante tras matar a una persona, si bien es cierto que, en el caso de este chico, había una clara influencia de drogas en su cuerpo. Algo que Gaona explica, añadiendo también el asunto de la patología mental. "Sin exculpar al chico, la influencia del consumo de drogas, sumado a una patología mental, provoca esta explosión. Ahí siempre también los profesionales nos preguntamos: ¿Hasta qué punto también, aunque tengas una patología mental, eres libre para escoger? Hasta este punto, es demoledor", explica el médico con formación en psiquiatría forense.

Al respecto, Nacho Abad también añade la conversación que tuvieron con la familia de este chico y de cómo intervino la Policía. "El otro día pudimos hablar con familiares de este chaval y los mensajes que nos mandaron fueron estos: "Siempre ha sido un chico conflictivo, fuma porros, tiene malas compañías, pero nunca pensamos que pudiera hacer algo tan grave", "¿estamos locos? ¿Matar a un tío por 30 míseros euros?". Ellos suponían que tenía que ver con el dinero", explica Abad. Más adelante, con la presencia de su madre, el chico reconoció los hechos. Un crimen muy serio que ha conmocionado a toda España.