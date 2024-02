La desigualdad medioambiental, un problema en países como Honduras: "No pueden predecir un huracán"

Seguimos bajo los efectos de la borrasca Karlotta. Lluvia, viento y bajada de las temperaturas. Hemos vuelto al invierno tras un enero excepcionalmente primaveral.

Jamás habíamos visto florecer los almendros en esta época, las mimosas, los mirlos cantando.... es innegable que los vaivenes meteorológicos son fruto de un cambio y este cambio tiene consecuencias.

Un biólogo advierte del problema del agua: "Viviremos situaciones de sequía de forma frecuente"

En COPE, te hemos contado el problema de la sequía. Cataluña ha decretado ya la situación de emergencia. Un vecino nos decía que vive con un poco de incertidumbre y nervios. Cada dos o tres días mira el contador. Si se pasa de consumo, está en el paquete de ciudadanos que pueden llegar a sancionar.

La situación tampoco es sencilla en Andalucía. Santiago cultiva arroz en la provincia de Sevilla y explica que "ya el remate ha sido en 2023. No hemos sembrado prácticamente nada".

La sequía es solamente una de las consecuencias del cambio climático. Los vaivenes meteorológicos, como te decía, no se pueden negar.

Los vecinos afectados por un incendio en Tenerife fue calificado de sexta generación por su virulencia y poder de destrucción. Este incendio es el peor que se produjo en Canarias en 40 años. Solamente pudo ser aplacado por la propia lluvia. Y esa agua, que no acaba de llegar cuando se necesita, llega de forma torrencial.

A principios de septiembre, una DANA hizo que las alertas sonasen por primera vez en nuestros móviles. Son sequías, olas de calor, incendios, inundaciones... que cada vez van a más y se cobran vidas.

Estas son algunas de las consecuencias del cambio climático. Estamos a tiempo, dice el Papa, y cada uno podemos contribuir al cambio.

¿Cómo hacerlo? Se lo hemos preguntado a Fernando Valladares, investigador del CSIC. "Los ciudadanos tenemos una labor importante. No tenemos que verlo solamente como ese granito de arena sin impacto. Podemos avergonzar a los que no hacen nada".

Estimular a los que hacen nada, potenciar a los que sí lo hacen. Es lo que vamos a hacer ahora. Este 11 de febrero es la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. En esta ocasión, pone el foco en el ser humano. Con esta campaña, Manos Unidas quiere poner de manifiesto la desigualdad medioambiental que hay en el mundo.

"Nuestros campesinos no pueden predecir un huracán"

Hay países más vulnerables. Un buen ejemplo es Honduras que sufre sequías y tormentas año tras año. Vamos a hablar con un invitado especial. Donald Hernández es hondureño, defensor de los derechos humanos, y conocedor de las consecuencias del cambio climático.

"Precisamente, escuchaba la introducción perfecta que habéis hecho. Me llamaba la atención la alerta que poníais del móvil que te avisa de lo que puede suceder. En mi país eso no existe, nuestros campesinos no pueden predecir un huracán que llega y destruye", comienza su intervención.





Hernández explica que "en esta dinámica del calentamiento global, una tormenta puede quedar como una simple tormenta, puede ser un fenómeno que te deje lluvias intermitentes o puede ser un huracán que deje serias consecuencias en el país".

"Cuando vamos a los territorios y zonas donde no hay electricidad, ¿cómo entienden que es el cambio climático?", reflexiona en los micrófonos de 'Fin de Semana'.

