El desgarrador encuentro entre un fotoperiodista y sus secuestradores en Siria

El fotoperiodista Ricardo García Vilanova fue secuestrado durante más de seis meses por el Estado Islámico y liberado en marzo de 2014. Cuatro años después, ha visitado junto a un equipo de la cadena británica BBC la cárcel Siria donde se encuentran dos de sus presuntos captores.

En un vídeo publicado en la página web del canal público , García Vilanova se encuentra con dos hombres detenidos en enero como sospechosos de haber pertenecido a la célula del grupo yihadista conocida como "The Beatles", involucrada en diversos secuestros, torturas y asesinatos, que rechazaron hablar con él.

“La seguridad la teníamos garantizada por los contactos que teníamos a la hora de grabar el vídeo”, afirma Ricardo García a Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana' .

“Cuando nos secuestraron tenía fuerzas para negociar una posible salida. Y así fue, me dejaron libre porque llegaron a un acuerdo mis secuestradores”, ha declarado el fotoperiodista.

Ricardo no ha querido hablar de cómo se sintió durante esos seis meses. “No tiene interés público lo que me pasara allí durante el secuestro”. “Sabía a lo que me exponía en una zona de conflicto, nadie me obligaba a ir”.

El fotógrafo independiente, galardonado con varios premios de periodismo, fue secuestrado el 16 de septiembre de 2013 junto al reportero español Javier Espinosa cuando ambos trataban de abandonar Siria tras dos semanas informando sobre las consecuencias de la guerra civil en ese país.

"Yo quería verlos, ver a los sospechosos, y mirarles a la cara", relata en el vídeo García Vilanova, que ha viajado a Siria junto al periodista británico Quentin Sommerville, corresponsal de la BBC en Oriente Medio.

"No creo en la pena de muerte. Creo que deberían pasar el resto de su vida en prisión, encerrados en las mismas condiciones que ellos proporcionaron a todas las personas que tuvieron secuestradas o torturadas durante todo ese tiempo en sus cárceles", afirma el reportero gráfico.

García Vilanova, nacido en Barcelona en 1972, ha trabajado en destinos como Haití en 2008, Afganistán entre 2009 y 2010 y países árabes como Libia y Siria, a partir de 2011.