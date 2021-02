"Yo daba charlas de conciliación laboral hasta que tuve a mi primer hijo, pero con estos consejos se logra"

El confinamiento ha hecho que los padres tengan que compartir mucho más tiempo con sus hijos. Al final ha degenerado en un síndrome, el 'burnout'. Entendido en español, el quemado. Esto es lo que ha explicado Marian Rojas en Fin de Semana y ha querido dar claves para combatirlo: “Es un tema importantísimo. Tenemos esta semana una clave, el puente de Carnaval. Pero si vemos el planteamiento de este último año, ha sido un completo malabarismo. Tener que compatibilizar el trabajo y la casa”.

En el día a día, es complicado mantener toda tu agenda y gestionar tu horario además de mantener la atención de los niños. “Conozco a muy pocos padres que me hayan dicho que no han explotado, aunque sea una vez” comenta la psiquiatra.

“Tiene unos problemas, en los que contamos el distanciamiento emocional” dice Marian Rojas. “Es verdad que, en un momento dado, pensamos que esto nos servía para dedicarle más tiempo a nuestros hijos, pero al final, uno se quema. Nos damos cuenta de que nuestro nivel de tolerancia disminuye mucho”.

A través de los libros, cuenta Marian, “los padres creen que no se están portando bien con sus hijos y se sienten culpables. No son los únicos a los que les pasa. Vamos a ver cuáles son las causas y qué podemos hacer: si no estoy bien, no puedo estar bien con mis hijos. Si no aguantamos bien, hay que intentar buscar un rato para nosotros, aunque sea de gente del entorno” ha dicho Marian.

Otro consejo sería “cuando te notes demasiado agresivo, aléjate, hay que saber prevenirlo antes de que pase. Si en algún momento se te va de las manos, hay que pedir perdón. A veces somos muy perfeccionista con los niños, les ponemos demasiadas metas, pero hay que saber suavizar las normas para que no se quemen los propios niños” ha contado la psiquiatra.