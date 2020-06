¿Cuál es el test más fiable para diagnosticar el coronavirus?

Hay una serie de patrones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir qué tipo de pruebas para el coronavirus nos vamos a hacer. Hay muchos test en el mercado, hay test rápidos, unos que se realizan con la slaiva, algún tipo de muestra menor, análisis de sangre... Pero las personas en la calle no saben diferenciar, y se preguntan por qué se lo van a hacer si a los días pueden estar contagiados y tener que hacérselo de nuevo.

Carlos Zarco, director médico del hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid explica cuáles son esos tres tipos: la famosa PCR, los test rápidos que están en un tiempo entre 10 y 15 minutos, y los intravenosos, que son serológicos, que cuantifican. “Cada uno tiene sus indicaciones, ninguno es mejor que el otro”, explica.

Los PCR

La PCR son las siglas en inglés para Reacción en Cadena de la Polimerasa y se hace tanto por la boca o a nivel nasal, como se hace normalmente. “Como todas las pruebas tiene sus pros y sus contras: tiene una enorme fiabilidad, porque detecta material genético del virus, pero tarda más de 24 horas de encontrar el resultado disponible”, explica Zarco. “Además, es más costosa que el resto”. Su principal programa es que no sabe en qué fase de la enfermedad se encuentra. Está indicada para los pacientes con sintomatología.

Test rápidos e intravenosos

“Los test rápidos se hacen con sangre capilar, sirven para hacer un screening de poblaciones y ver si ha pasado la enfermedad, si tiene anticuerpos o no”, aclara el experto. “Además, nos deja ver el estado inmunológico en 10 o 15 minutos”, aclara.

“Si has tenido contacto o no con el virus, si tienes inmunidad... Su mayor problema es que son test muy rápido, pero no la cantidad de inmunoglobulinas, y puede ser que no detecte que en realidad se ha tenido contacto”, apunta el doctor Zarco en COPE. Y es que, según asegura, está muy indicado para los portadores asintomáticos. “Nos ha venido muy bien para el estudio de nuestro personal, y la sensibilidad está entre el 85 y el 90%. Depende también del fabricante”.

EFE/EPA/Daniel Irungu/ArchivoDaniel Irungu

Por último, los más costosos son los intravenosos. “Determinan lo mismo que los rápidos pero más cantidad de inmunoglobulina y son más precisos a la hora de detectar inmunidad ante el COVID-19”.

¿Cuál es el más recomendable?

“Recomendaría la utilización de tes rápidos para grandes masas de población, los intravenosos para los que creen que han pasado la enfermedad, y los PCR para los que tengan síntomas y los intravenosos”.