Un cráneo guardado durante meses y una herencia: Nacho Abad apunta el por qué del crimen de Castro Urdiales

Llevamos unos cuantos días de juicio por el caso Castro Urdiales. Este caso pone el foco en la desaparición de Jesús María Baranda. Durante su búsqueda, se pusieron a mirar los teléfonos para intentar localizarle. La desaparición se denunció el 11 de abril de 2019 y, entonces, por esa época, Jesús María solo se comunicaba por teléfono, mandaba WhatsApps a sus amigos, pero desde otros teléfonos, no desde el suyo. Decía que se le caía el móvil por el váter y escribía desde otros móviles hasta que uno le dijo que o le llamaba para escuchar su voz o denunciaba. No le llamó y denunció.

En esos meses, Carmen, su pareja, comunicó que Jesús María había desaparecido, tal y como cuenta su amiga. Carmen le contó a su amiga que la policía iba a registrar su casa y le daba vergüenza porque tenía juguetes sexuales y le pidió que se los guardase. Entonces, la amiga le dijo que sí y le guardó los juguetes durante cinco meses. Según esta mujer, una noche en torno a las 3 de la mañana, quiso deshacerse de los juguetes sexuales, abrió la caja y, en vez de los juguetes se encontró un cráneo. De forma inmediata llamó a Carmen, ella fue, pero no le dejó entrar en casa y llamó a la Policía.

En cambio, en el juicio, Carmen asegura que le dio una caja con juguetes sexuales y que no sabía nada de un cráneo. Ante esto, el juez ha impedido que se analicen los pelos que hay en la caja para saber de quienes son, al igual que la letra del crucigrama que envolvía el cráneo. En el caso de ser de Carmen, sería una pieza más de convicción contra ella, pero también puede ser que no sea de ella.









"Según los especialistas tiene altos indicios de criminalidad"

Lo que sugiere la defensa es que la amiga de Carmen tenía acceso a la casa y a todo lo que había dentro como los ordenadores. Entonces, que todas estas búsquedas de 'dónde comprar una motosierra', 'cómo deshacerse de una cadáver' no son suyas, son de la amiga. Carmen dice que su amiga, cuand'po las dos iban en la ambulancia cuando se encontró el cráneo, le reconoció que lo había hecho por las pastillas que tomaba. "Pero los enfermeros solo recuerdan que la amiga le dijo a Carmen que le había metido en un lío, nada de pastillas", informa Nacho Abad en 'Fin de Semana' de COPE.

"Los foreneses dicen que no tienen claro si el cráneo fue cocinero, hervido o quemado. Presenta varios golpes en la nariz y en la oreja, pero tampoco se puden determinar si son de antes o después de la muerte. Con lo cual, no hay causa de la muerte. Entonces, el fiscal cree que tranquilizó a la víctima, le drogó y le mató", dice sobre una de las especulaciones. "Pero la defensa dice que no se sabe la cantidad de diazepam que había y que pude haber muerto por un disparo, por una puñalada, por estrangulamiento, por covid o por un infarto. No hay causa de la muerte", analiza tras apuntar que no ha aparecido el cuerpo, pero sí manchas de sangre en la casa.

"En teoría esta mujer compró dos motosierras ¿Pero los vecinos no escucharon nada? ¿Cómo sacas el cuerpo de una casa? Se dice que la chica del servicio lo sacó en bolsas de basura, pero se buscó en las plantas de reciclaje y no había nada. Es un caso muy complicado. Según los especialistas tiene altos indicios de criminalidad", confirma el colaborador. Asimismo, apunta que lo de guardar "el cráneo tiene una explicación": "Si no aparece el cuerpo, no heredas. Por lo que ella se habría quedado el cráneo para poder heredar".