“Con ’Verdades a medias’ me he abierto más que nunca con cosas que no cabían en mis canciones”

La cantante ha pasado por Fin de Semana con Rosa Rosado donde ha emocionado al escuchar una de sus saetas: “Es difícil de explicar lo que uno siente al escucharla y cantarla. De niña recuerdo que, aún sin saber cantar, veía una procesión desde lejos y, a través de mi balcón bastante lejos, me atreví a cantar y la gente miraría diciendo ‘guau, una niña cantando’, sale de dentro y es muy emocionante y bonito”.

Su debut como escritora le ha hecho sentir distinto, “no sé cómo describirlo, es algo totalmente nuevo para mí, nunca había compartido tanto de mi interior, siempre me lo guardaba dentro, pero creo que había llegado el momento de contármelo a mí misma para sentirme tranquila y libre de la forma que quiero, a través de relatos y fantasía, y me ha encantado, para luego compartirlo con quien quiera”. “Llevo mucho tiempo escribiendo”, detalla India, “pero se han acabado convirtiendo en canciones, y alguna que pensaba que no era suficientemente buena al final no lo mostraba y se quedaba en un cajón hasta ahora, por eso le llamo ‘Verdades a medias’ (Ed. Aguilar en ‘Verso y cuento), porque hay cosas que nunca salieron. Lo que no cuento en las canciones está en este libro”.

La cantante reconoce que, a lo mejor, se ha ido “un poco más de la lengua” porque lo ha escrito para ella: “No siento que indague demasiado en mi interior, lo necesario, lo que el cuerpo me pedía, y me ha encantado la experiencia”.

El libro tiene textos muy poéticos que nos lleva a su infancia y ese humilde barrio cordobés, siempre sabiendo quién es y de dónde viene porque para ella “es importante saber esas cosas y lo que queremos ser, y me siento orgullosa de esas raíces, de mis valores y de lo que he visto y sentido desde niña y me hace ser lo que soy hoy en día. Unas veces más bonito y otras menos pero muy feliz y contenta, soy muy afortunada”.

En la obra reconecta con esa niña pero, ¿cuánto hay de India y cuánto de Jenifer en el libro? “Una cal y otra de arena, voy combinando porque una sin la otra no sería nadie”, explica. “La parte artística me complementa como persona, me hace sentirme plena, y cuando soy la cantante se inspira en las vivencias personales, se alimenta de todo lo que me pasa como persona”, añade India. “He intentado hacerlo lo mejor posible y ser lo más fiel a mí misma y mis sentimientos. La verdad es que me ha sorprendido mucho que el hecho de dejarme llevar y escribir en prosa, acostumbrada a la métrica, me ha liberado de eso. Una vez que empecé a escribir me llevó a un universo distinto, sin límites, he soñado muchísimo, me he evadido y abandonado para profundizar en cosas que normalmente no piensas pero que están ahí, en un rinconcito del corazón y la cabeza”, reconoce la cantante y ya escritora.

Y es más, dibuja porque ha ilustrado el libro entero como ella misma explica: “El dibujo y las bellas artes me encantan desde siempre y no podía permitir perder esta oportunidad de ilustrar mi propio libro, qué honor, quería hacerlo yo porque en cada dibujo cuento cosas también que, incluso, no se pueden explicar con palabras”. “Todo lo que hay plasmado en la portada cuenta cosas que dentro del libro no están”, desvela India.

La pandemia y el confinamiento han tenido mucho que ver en la elaboración del libro: “Ha acelerado el proceso y sale antes de lo previsto. Quería haberme puesto tranquilamente y acabar mi gira de conciertos, pero como ésta se paró bruscamente y se ha pospuesto hasta este año si Dios quiere, al final tuve más tiempo para probarme y rescatar muchos textos guardados y momentos mágicos que empecé a plasmar. Preparamos el lanzamiento, di un último tirón y por fin está aquí, algo muy bonito”, cuenta la cantante.

Todo ha sido sin olvidarte de la parte musical porque India estrena canción y retoma gira: “El primero que cancelamos fue el de Barcelona y es el primero que hemos retomado este año. Hemos logrado venderlo todo en dos sesiones para que nadie se quedara fuera y no me importa cantar el doble esa noche y darme la paliza de más de tres horas cantando cuando nos dan la oportunidad de seguir haciendo música en directo y la gente viene con tantas ganas de disfrutar, vivir y sentir”. Los primeros conciertos serán con aforo limitado y, según vayan dejando más, podrá ir más gente.