¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en los niños?

Mucho se ha vaticinado sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los más pequeños, es decir, cómo afecta al cerebro de los niños la gran exposición que en muchos casos tienen a las pantallas inteligentes. Si tú también te lo has planteado, seguro que te van a interesar estos mitos sobre los niños y las nuevas tecnologías.

El neuropsicólogo y autor del 'best-seller' 'El cerebro de los niños explicado a los padres', Álvaro Bilbao, desmentía cada uno de estos mitos en Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting.

Hay una falsa creencia sobre que los niños necesitan familiarizarse pronto con las nuevas tecnologías. “Muchos padres piensan que si cuando son unos bebés, les das un teléfono móvil y lo entienden, es porque son muy inteligentes. Pero esto no es así, se trata de un lenguaje muy inmediato, muy visual, que los niños aprenden al instante. Por poco que pasen, va a saber manejarlo mejor que sus padres. Pero esto no los hace especiales. No hay que darse prisa. Antes de los 2 años, ninguna exposición exposición a las nuevas tecnologías”, decía Bilbao.

A veces, se piensa que estas tecnologías ayudan a desarrollar la inteligencia de los pequeños. “Algunos padres dejan solo cierto tipo de juegos a los niños, pero aún así hay que tener mucho cuidado porque siempre es mejor para su desarrollo relacionarse con niños que estar expuestos a las nuevas tecnologías. Además, estas le pueden provocar déficit atención e incluso conllevar fracaso escolar", comentaba el neuropsicólogo.

“Los estudios dicen que sí son capaces de hacer muchas tareas rápidas, pero también son menos atentos”, apuntillaba Álvaro Bilbao al ser pregunado por el mito sobre los niños y su capacidad de hacer más tareas debido a su manejo de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, sobre la agilidad mental que, supuetamente, le proporcionan las nuevas tecnologías, Bilbao afirmaba: “En algunos tipos de juegos, los niños ganan agilidad, pero al igual que pasa con la atención, su velocidad de procesamiento no será mejor en otras tareas fuera del entorno digital. Para que quede claro, en niños de 10 años, más de 45 minutos frente a la pantalla es perjudicial”.

Finalmente, trató la creencia de que las nuevas tecnologías nos hacen más felices. “Al común de los mortales no nos hace más feliz tal exposición en internet. En todo caso sería un placer inmediato, pero no es una felicidad profunda como cuando conversamos cara a cara o compartimos con amigos”, concluía Álvaro Bilbao.