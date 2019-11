"China y la India nos están dejando sin medicamentos"

En España hay algunos fármacos que es imposible encontrar. Tengo un caso muy cercano de una persona que se ha ido a comprar un medicamento espécifico y ha acabado en medicamentos extranjeros, comprando a un precio mucho más alto comparado con el dinero que tendría que gastarse en España.

No hay que crear alarma, se trata de un 3% de los medicamentos. Pero son muy específicos. Entre ellos, ansiolíticos, antibióticos o antihipertensivos que son difíciles de sustituir en caso de que las existencias mengüen hasta desaparecer.

Eso sí, puede ir a más y la solución no es fácil, por lo menos a corto plazo. La situación sitúa a España en un punto en el que depende de países extranjeros para poder tener el medicamento en España. ¿Cómo es esto?

Estos países venden el principio activo para que los encapsulemos en España y poder sacarlos al mercado. El problema con China o la India es que empiezan a tener una clase media, ergo necesitan los mismos medicamentos que nosotros. Al haber más demanda, no hay suficiente principio activo para vendernos a nosotros y no nos llega suficiente. Pero además no es solo en España, pasa en todo Europa.

La solución está clara para Francisco Javier Fernández y es "producir aquí más principio activo, que se pueda comercializar a un precio competitivo" y evitar así tener que importarlo de países que no pueden atender a tanta demanda.

Escucha a entrevista completa con Cristina L. Schlichting en Fin de Semana para conocer todos los detalles.