Catalanes, contra el independentismo: "Siempre hemos estado intimidados, pero ahora es clamoroso"

Jaime Climent, es un empresario catalán del sector de la educación que reside en Tarragona y que este domingo va a salir a la calle para decir: ¡basta! harto de lo que está pasando en Cataluña, en especial, estas dos últimas semanas tras conocerse la sentencia del procés. Jaime admitía en 'Fin de Semana' que "siempre hemos estado intimidados, siempre ha habido esta violencia, pero ahora es clamoroso. En principio decían que eran infiltrados y, ahora, van a buscarlos hasta los juzgados e incluso les llaman presos políticos. Y esa violencia que teníamos lastrada y sutil, ahora se ha destapado y es tremendo".

Ante las palabras de Torra de que no hay vuelta atrás y que sigan moviéndose en torno a la figura del huido Puigdemont, Jaime afirma que "esta gente está instalada en la bicicleta y como deje de pedalear se cae, quieren imponerse desde el punto de vista supremacista a todos los demás, nos odian de manera visceral y nos quieren echar a los demás, ahora ya se ponen un pañuelo en la cara y no disimulan".

Lo que les queda ahora a los catalanes que también se consideran, ante todo, españoles es "aguantar y confiar en la Policía, la Guardia Civil y parece que ahora en los Mossos".

Juan es abogado nacido en Barcelona, pero que tuvo que marcharse ante la persecución a la que estaba sometido, "me pasó lo que le estaba pasando a mucha gente, me puse en primera línea de fuego cuando vi la deriva totalitaria que estaba tomando este movimiento, hablando de un pueblo inexistente ignorando a más de la mitad, retomé un bloc, fui activo en redes y quedé arrastrado por la propaganda. Y gracias a que no tengo lazos familiares, tengo solo una perra, cogí una camioneta y me vine a Madrid y aquí soy feliz".

Por ello Juan quiere "animar al resto de España para que no dejen solo a los catalanes, la mejor manera de ser español es apoyar a los catalanes".

La doctora, Carmen Candela, colaboradora de la Tertulia de chicas de 'Fin de Semana' ha acudido a Barcelona como una española más a dar su apoyo a los catalanes que no quieren romper con España, “estoy con mi hijo Pedro que tiene 20 años para que no me hagan nada. Anoche había bastante movimiento, desde el Tibidabo veíamos esa movida de anoche. Impresiona ir por la calle y pasar por baches que son los contenedores quemados”.

La doctora Candela reconocía que "estoy nerviosa por dos cosas, primero porque como española tenía la obligación de venir a decir a los catalanes que no están solos. Y segundo, porque han llamado a todos los anti sistemas de toda Europa que la mayoría tienen menos de 16 años. Pues somos muchos más la gente que queremos paz".