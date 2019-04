Casado: "Quitar las Comunidades Autónomas es tan inconstitucional como lo que proponen los independentistas"

La división en la derecha es una de las principales dificultades para que haya un cambio de Gobierno en España, como ha recordado Pablo Casado en el 'Fin de Semana' de COPE: "Ciudadanos y Vox no han estado a la altura de nosotros. Yo hace un mes se lo propuse a los dos y ahí está la hemeroteca. Era una propuesta generosa porque las encuestas decían que juntos podríamos sacar 120 escaños, ellos no quisieron". Una respuesta que fue especialmente vehemente en el caso de la formación de Santi Abascal, que le propuso al PP que no se presentara a las elecciones en las provincias pequeñas.

Después, Casado ha destacado la generosidad de otros partidos como Foro Asturias o UPN a la hora de establecer coaliciones con el Partido Popular y, especialmente, la del Partido Aragonés Regionalista, que ha decidido no presentarse a las elecciones para no dispersar el voto de la derecha.

Casado ha asegurado que, en cualquier caso, el tiene la conciencia tranquila, ya que, si la derecha se presenta dividida a estas elecciones generales no es por responsabilidad del Partido Popular: "Yo lo he intentado todo, los demás no han querido, ahora hago una apelación a los votantes, solo el PP es la alternativa a Sánchez lo reconoce hasta Tezanos . Somos el único partido que puede amalgamar una alternativa a Sánchez junto a los independentistas, batasunos y comunistas. Pido un ejercicio de responsabilidad a los votantes sabiendo, como ha ocurrido en Andalucía que sabemos optimizar los votos".

No obstante, ha reiterado su disposición a liderar un bloque alternativo al PSOE y los independentistas, que podría contar con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Aunque ha querido lanzar un último mensaje al partido de Abascal: "Ahora está muy de moda decir que van a quitar el Senado, las Diputaciones, las Comunidades Autónomas...Eso es igual de inconstitucional que lo que proponen los independentistas".