El Gobierno de Pedro Sánchez está dando mucho de qué hablar. Ya no hablamos solo de algunas de sus polémicas decisiones, sino también muchas de las declaraciones de sus ministros. Uno de los últimos ha sido, precisamente, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y es que Díaz recientemente generó una enorme controversia al sugerir a los ciudadanos que deberían optar por comprar roja vieja y de segunda mano, pero tratar así de alejarnos de la "moda rápida". Unas declaraciones que han desatado una polémica. No solo hizo que el sector textil estallara duramente contra ella, sino que también la colaboradora de'Fin de Semana' y socialité Carmen Lomana, quien no ha podido evitar lanzar este duro mensaje contra la ministra.





Carmen Lomana se salta el guion y manda un recado a esta ministra de Sánchez: "Me daría bofetadas"



Lomana ha asegurado este sábado que "cada vez que dice una boca, dice una tontería mayor", ha reprochado en primera instancia. La socialité ha apuntado a Cristina López Schlichting que "yo me daría de bofetadas de pensar que la he defendido". Lomana ha señalado que en su momento, Yolanda Díaz "era una mujer que merecía la pena, inteligente, que era coherente...". No obstante, ha estallado: "Ha salido la más pánfila de todos" y ha agregado que "no dice más que tonterías".

En este orden de cosas, ha lamentado que "en vez de potenciar el comercio", que lo ha pasado especialmente mal y ha atravesado una situación de lo más complicada durante el confinamiento, también los meses posteriores, haya optado por lanzar este tipo de declaraciones. "Lo que tiene que hacer cada uno lo que quiera, el que pueda comprar, que compre y no con roja vieja, que ella va como un pimpollo". Así las cosas, Lomana se ha quejado sobre los impuestos: "Como ellos viven por encima de todos con todo lo que nos sacan de impuestos, pues ella tranquilamente. Cuanto más ahorren estos, más nos van a pagar".

La opinión de Carmen Lomana sobre la ropa de segunda moda

La socialité ha querido dejar claro, en cualquier caso, que no está en contra en absoluto de lar opa de segunda mano. "Está de moda, pero no la ropa vieja". Ha asegurado a Cristina que "no es lo mismo decir que una casa es vieja a decir que es antigua, hay una diferencia".

Ha remarcado que la ropa de segunda mano, siempre que sea "bonita, de época, de los años 40 o 50, cosas que tengan un sentido, está bien. Pero de ahí a comprar ropa vieja...". Ha reivindicado el comercio español y todas las tiendas "maravillosas, low cost, como todos tenemos" y se ha preguntado el porqué habría que "comprar ropa vieja".

Ha recordado que no se trata de "usar y tirar" y que la gente en realidad "consume lo que necesita y lo que le gusta". Y toda esta situación la ha comparado con los coches. "En lugar de uno nuevo, compramos un coche usado. Primero no podemos, pero es difícil. Hay que mover el mercado porque son los que crean puestos de trabajo y riqueza", ha agregado.

Finalmente, le ha lanzado un mensaje directamente: "Señora Yolanda Díaz, de verdad, póngase las pilas y deje de decir tonterías".

