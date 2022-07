Carmen Lomana revela el único sitio donde los paparazzis la encuentran dormida: "Marta Sánchez me dijo..."

Este sábado, Carmen Lomana volvía a pasar por los micrófonos de 'Fin de Semana' para responder en 'La Hora Lomana' a las preguntas que envían sus fans y ha comentado todas las claves de la prensa rosa. Un oyente contaba a Carmen una cosa que le puede a ver ocurrido a más de uno. Seguro que te sientes identificado.

"Hola Carmen, ¿has visto la última foto de Ben Affleck durmiendo en un barco? Eso fue durante su luna de miel con Jennifer López en París y yo me preguntaba si tú te habías quedado dormido en un lugar poco habitual", preguntaba este oyente de Almería.









La 'socialité' ha asegurado que esto nos ha pasado a todos. "Yo me duermo mucho en la playa y es lo típico que llega un paparazzi y estás dormida ahí con la boca abierta y llega y te hace la foto. A mí ya me da igual".

El otro día se encontró con Marta Sánchez y le dijo lo siguiente: "anda que tienes unos hue**os porque te veo que sales, entras...¿no tienes miedo a los paparazzis?". Carmen le respondió que "a mí no me van a amargar el verano. Si me sacan fatal pues me aguanto. Con un sol a las 12 o a la 1 del mediodía saliendo del mar con el pelo pegado... somos humanos y no pasa nada. La gente se regocija".





Lomana concluía diciendo que no está tan mal. Así, se tomaba esa consulta del oyente con humor. A la 'influencer' le da exactamente igual que los paparazzis la 'pillen' durmiendo o con una mala cara en la playa y lo ha contado en 'Fin de Semana'.

Ben Affleck se duerme en su luna de miel con JLo

Tal y como decía el oyente, Los paparazzis no han dejado pasar la oportunidad de lujo de fotografiar a Ben Affleck completamente dormido mientras iba montado enun bote porel río Sena de París. Un momento único que, como hemos podido comprobar en las últimas horas, se ha viralizado a la velocidad de la luz y todo el mundo habla de ello. ¡El matrimonio está disfrutando mucho su romántica escapada! Entre las reacciones más divertidas que hemos leído sobre Affleck, algunas como: "Estaba muy cansado", "agotado".

JLo y Ben Affleck están viviendo una semana de lo más idílica tras haberse dado el 'sí, quiero' en Las Vegas. El recién matrimonio ha cogido un avión y, literalmente, han cruzado el charco hasta la ciudad de las luces y del amor, París, como han apuntado varios medios de comunicación y usuarios de las redes sociales, que no han dudado en compartir las primeras fotografías del esperado viaje y qué mejor que comenzarlo en esta ciudad de película. Sin embargo, es una luna de miel más que atípica ya que no han estado solos, sino que han estado muy bien acompañados por los hijos de ambos, que no han querido perderse este tour europeo.

El pasado domingo, 17 de julio, uno de los portales más prestigiosos en materia de información rosa en Estados Unidos, TMZ, hacía estallar el bombazo de que oficialmente ya eran marido y mujer.