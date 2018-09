Carmen Lomana se postula como alcaldesa de Madrid

Hace unos días, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunciaba que se presentará a la reelección. Lo que quizás no sabía es que podría enfrentarse a una de las mujeres más populares de nuestro país. En el 'Fin de Semana' de COPE, Carmen Lomana ha explicado que "me gustaría dar unos años de mi vida al servicio de los madrileños en el Ayuntamiento".

Cree que ahora es el momento preciso para ello: "En este momento se necesita un cambio muy grande en esta ciudad. Un cambio de tantas cosas..."

Carmen Lomana tiene ya decididas las primeras medidas que tomaría como nueva alcaldesa de Madrid: "Lo primero que haría es reunirme con la Policía Municipal para ver todos los problemas que hay en Madrid. De narcotráfico en las zonas periféricas, en los barrios, que están abandonados muchísimos, como Entrevías, Usera, Vallecas, Puente de Vallecas... También hay que erradicar los pisos con okupas, los manteros, que no pagan impuestos y están explotados por las mafias". Además, cree que a los agentes "hay que tenerlos como Dios manda, porque ahora les tienen como a animales".

Lomana asegura que su candidatura ha tenido muy buena acogida: "La respuesta de la gente ha sido impresionante. El otro día salía de casa y me encontré a unos obreros y todos:'¡Carmen, te vamos a votar!' Y me quedé impresionadísima. Pero no quiero dejarme llevar por la vanidad".

Lo que no sabe aún es con qué partido se presentaría. "Tendría que tener una plataforma. Si me presentara sería para dar unos años de mi vida. Para trabajar por los ciudadanos, no por el partido. Y quitaría muchísimas multas. Lo que no puede ser es machacar a los ciudadanos a multas".