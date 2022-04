Carmen Lomana, perpleja por la reacción de la mujer de Will Smith tras el bofetón: “Se ha pasado tres pueblos”

A Will Smith no sólo le han caído 10 años sin acudir a la ceremonia de los Oscars, sino que su mujer, Jada Pinkett Smith le ha echado la bronca. Unas declaraciones a las que reaccionaba este sábado la socialité Carmen Lomana en su sección de Fin de Semana de COPE en la que criticaba duramente la reacción de la actriz, cuyo entorno se ha pronunciado tras la polémica por la bofetada de su marido al cómico Chris Rock durante la noche de los premios de la Academia de cine de Hollywood.

El actor de 'El príncipe de Bel Air' anunció esta semana que habría decidido ingresar en una clínica de rehabilitación de lujo para aprender a gestionar el estrés tras la incidencia con Chris Rock. En este sentido, se confirma que Smith ha decidido tomarse un tiempo para dar un cambio a su vida. Ahora, su mujer ha hablado por primera vez y responde a los motivos que dio su marido para agredir a Rock hace unas semanas en directo.

Según relatan fuentes del entorno de Jada Pinket Smith, ella no es una de esas personas que necesita protección, él no tenía que haber hecho lo que hizo. Es una mujer fuerte, obstinada, y puede luchar sus propias batallas. Y vino a decir que había exagerado, que el gesto de su marido era exagerado y que había cruzado la línea.









Carmen Lomana, sobre la reacción de la mujer de Will Smith



“Eso es increíble, que después de todo la mujer diga: “oy, se ha pasado tres pueblos, además, yo no había dicho nada, a mí no me había parecido mal... Esta mujer es una cosa, pa' matarla”, comentaba tajante la socialité este sábado en COPE. Según la influencer, estas declaraciones no hacen sino “rematar” al actor. Además, Lomana destaca que “él dice que reaccionó por la cara que había puesto ella”

“Pues ahora le ha puesto verde”, añadía la presentadora, Cristina López Schlichting. “Esta señora es como un dolor de muelas”, comentaba Lomana que, apuntaba, le parece exagerado que Smith haya decidido ingresar en un centro tras el bofetón de los Oscar. “Desde luego estos americanos son unos exagerados, porque tampoco es para que te ingresen”. “Supongo que es una cuestión de imagen, decir que se lo toma en serio y que no va a volver a ser violento”, trataba de aclarar Schlihcting.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









El síndrome que escondía Chris Rock



Por su parte, podría haber una pieza que muchos han pasado por alto en la comentada reacción de Chris Rock. En una entrevista en septiembre de 2020 a la revista especializada The Hollywood Reporter, el actor confesó que sufría desde hacía años un trastorno de aprendizaje no verbal, NVLD en sus siglas en inglés, algo que le lleva a entender únicamente las palabras, y no las reacciones físicas. Así, Rock termina entendiendo todo de manera demasiado literal. “Por cierto,todas esas cosas son muy buenas para escribir chistes, pero no son nada geniales para las relaciones interpersonales”.

Aunque muchos confunden el TANV con el trastorno del espectro autista, en realidad se trata de un contraste entre unas buenas competencias verbales con unas grandes dificultades para relacionarse socialmente, así como para comprender el espacio, así como habilidades motoras. Una manera más simple de explicarlo es que, quienes lo padecen, no comprenden señales no verbales, como las expresiones faciales o el tono de voz. Las personas que lo sufren suelen presentar dificultades para asignaturas escolares como las matemáticas o la caligrafía.









Todo ello, sumado a las explicaciones de 2020 de Chris Rock, puede interpretarse la posibilidad de que el humorista no terminase de interpretar correctamente los gestos de Smith antes y después de golpearle. Fue en esos momentos cuando se notó más desconcertado al cómico, que tenía que enfrentarse también al hecho de que había recibido una bofetada delante de millones de personas por un chiste.