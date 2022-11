Carmen Lomana explica el verdadero motivo de su salida de 'Y ahora Sonsoles': "Como si fuera una pánfila"

Carmen Lomana se encuentra en el centro de las miradas estos últimos días. Esto se debe a que parece que la celebrity ha decidido dejar de ser colaboradora voluntariamente de 'Y ahora Sonsoles', el nuevo programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega. De hecho, el pasado miércoles, dejó claro su deseo de marcharse del programa tras reconocer sentirse "ninguneada".

"Para dar el paseillo no vengo", se quejaba la empresaria. "A mí me gustaría venir desde el principio, hablar, porque creo que tengo el suficiente criterio", reprochaba al equipo del formato de Antena 3. Ante esto, la presentadora le dio la razón al ser consciente de que había tenido poco tiempo para intervenir, mientras que Miguel Lago tiraba de humor y le decía su sitio al lado de Ónega. "Es cosa personal de Sonsoles", bromeaba el cómico. "No, ya sé de quién", reaccionaba la socialite muy tajante.

"Me gusta mucho comunicar, la televisión, y me gusta poder hablar de cosas interesantes, pero no darme un paseillo para decir 'ay, qué vestido más mono'", se explicaba Lomana. "Yo me quedo feliz en mi casa, aunque soy feliz aquí, pero siempre y cuando tenga algo interesante que decir", insistía la colaboradora. No obstante, a raíz de esto, Lomana publicó en sus rede sociales que no volvería al programa de Antena 3 por el trato recibido: "He decidido no volver".

"Creo que os lo debo a mis seguidores para que no haya confusión. Entré al final y como si no existiese... Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también, pero la directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor", soltaba entonces.

"Era evidente que no era bien recibida"

Estas declaraciones han dado mucho que hablar, por lo que Carmen Lomana se ha pronunciado sobre ello en su sección de 'Fin de Semana' en COPE. "Yo empecé a ir con todo el cariño del mundo al programa de 'Y ahora Sonsoles' porque a ella la quiero mucho y sé que ella quería que estuviese ahí. Pero hay otras personas de la dirección que no querían", comienza contando la colaboradora.

"Cada uno puede tener sus fobias, pero fue tan evidente que el primer día que llegué allí me di cuenta de que no era muy bien recibida, pero no por el equipo sino por quien me tenía que haber recibido bien. El caso es que yo me di cuenta de que no era bien recibida. Pero el último día, el Día de la Almudena, yo tenía que haber salido a las 19:15 y ese día eran las 19:45 y no había salido todavía", explica.

"Me habían mandado la escaleta de lo que íbamos a hablar y ya habían hablado todo. Entonces, ya salí con cara de cabreada y no me di cuenta hasta que vi las fotos. Entonces, ya hice el paseillo y me senté. A partir de ese momento, no me enfocaron más que en la bienvenida. Yo lo notaba. Además, me pusieron una silla en la esquina y no me efocaban ni me preguntaban nada. Yo tenía un plan estupendo para el festivo y no hubiese ido para que me ninguneen", se lamenta Lomana.

"Ante esto, Sonsoles y el resto del equipo se disculparon porque no había hablado nada y me dijeron que había que solucionarlo. Le dije que para hacer el paseillo y no decir nada, me quedaba en mi casa. A mi me gusta la televisión, comunicar, cosas interesantes... Pero no ir como un florero, que me digan que mi vestido muy bonito como si fuese una pánfila sin criterio para hablar de las cosas que hablan ahí", confiesa la empresaria. "Eso es lo que pienso. Me voy a mi casa, de donde nunca debí salir y ya está", zanja.

