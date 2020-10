Carmen Lomana aclara su lapsus en Telemadrid y cuenta la verdad sobre su ‘novio’: “¡Si está canino!”

La socialité Carmen Lomana ha sido noticia esta semana después de que tuviera un lapsus inesperado en directo en Telemadrida la hora de hablar de sus supuesta nueva relación con un hombre que, según los medios, podría ser millonario. Ahora, y a través de ‘La hora Lomana’, la colaboradora de COPE ha querido aclarar toda la verdad detrás de ese nuevo ‘novio’ y ha pedido disculpas por la palabra que se le escapó en directo en la televisión madrileña.

“A mí me llamaron para preguntarme por una información sobre que salgo con él, y difícil que salga porque vive en Dominicana”, aclaraba Lomana a Cristina López Schlichting. “Es un amigo que conocí cuando estuve en el festival de cine, nos tenemos cariño y hemos hablado mucho cuando estuvimos encerrados. Él estaba destrozado, pero yo no, y le animé. Nunca he dicho que estuviera enamorada ni que fuera mi novio, es un amigo que en un momento determinado tuvimos un flash fuerte”.

El lapsus de Lomana en Telemadrid

“El otro día metí la pata sin darme cuenta, en Telemadrid”, explicaba Lomana. Y es que esta semana las cámaras cazaban a la socialité asegurando que con el nuevo hombre de su vida solo había echado “un polvete”. Ella pensaba que no estaban en directo, o que era grabado, y reaccionó inmediatamente abochornada.

“Estábamos de broma, qué ha pasado con esto… Lo mejor es no hablar de tu vida privada porque cuando te das cuenta se te va de las manos, y cada uno empieza a contar una historia, a exagerar, a decir que era millonario… Millonario no tiene nada, si está canino, le va fatal porque se separó”, aclaraba Carmen Lomana. “Su mujer le ha puesto una demanda muy fuerte por no pasarle la pensión a sus hijos”.

El encuentro de Lomana con su ‘novio’ en Madrid

Sobre los rumores de relación, Lomana se mostraba tajante: “A muchos periodistas les encanta la fantasía: si Lomana sale con él, será millonario, pero yo no salgo con él”. “Ha venido a ver a sus amigos a Madrid con un billete ‘free’, y me pareció una cortesía ir a verle”. Sobre el día en el que aseguró que estaba “ilusionada” con un hombre, la colaboradora explica si se trata del mismo: “Cuando volví de Dominicana estaba contenta, me pareció una persona estupenda, le acababa de conocer y lo pasamos muy bien, pero enamorada nunca. Luego a medida que hemos estado separados he dejado de hablar con él y nos hemos desinflado”.

Audio

De nuevo, y sobre el episodio en Telemadrid, Lomana explica: “Yo metí la pata porque, como estaba rabiosa con el tema, con los micrófonos abiertos y en directo, dije algo que no debería decir, como de risa con amigos. Esa no es mi forma de hablar, y mucho menos en un medio. ¿A quién no le ha pasado? Pelillos a la mar, y lo que dije perdone si a algo le ha sentado mal. Uno tiene sus debilidades”.