Un estudio científico publicado en la revista científica Small, ha alertado de que un tipo de colorante alimentario, que es muy común en Estados Unidos y Europa, puede producir daños intestinales e incluso cáncer de colon.

El colorante E-171, que contiene nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2), se utiliza en alimentos como la mayonesa, los refrescos, o las gominolas de los niños. Nuestra endocrinóloga, Carmen Candela, nos cuenta que la alarma sobre la peligrosidad de este colorante saltó hace un año, pero que este estudio, en el que ha colaborado la Universidad de Massachusetts Amherst (EEUU) nos los corrobora.

“Tenemos que cuidar las bacterias del colon, y para eso es muy importante la buena alimentación. Todas estas sustancias aditivas, como este colorante, que se encuentra en los alimentos procesados, nos perjudican…” Afirma Carmen Candela.

“De entrada, deberíamos dudar de todos los alimentos que compramos. Lo mejor es intentar elaborar las comidas desde alimentos naturales. Debemos abogar por los no procesados.”

Además Cristina y Candela cuentan la historia de Manuel Lunara y su experiencia en los calabozos de Plaza de Castilla, donde no se cumplen las distancias de seguridad, en una época en la que laboratorios de todo el mundo trabajar para batir al virus.

Carmen Candela: “Tenemos que hablar con cautela. Hay un punto de esperanza, pero aún no se puede decir, como en algunos medios de comunicación, que ya existe un medicamento que funciona. No tenemos nada seguro, aún no hay medicamentos que lo curen. Seamos cautos, vivamos con la familia, en la playa, el chiringuito… pero teniendo presente siempre el coronavirus.”