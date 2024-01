El bulo al que se ha tenido que enfrentar Enrique Cerezo durante años que ha desmentido: "Complicado"

Empresario, productor cinematográfico, y dirigente de uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo: el Atlético de Madrid. Obviamente, te puedes imaginar de quién hablamos, de no otro que el presidente del club, Enrique Cerezo. Hoy, deja todos esos títulos atrás para convertirse en otra cosa que es: amigo del programa, de Fin de Semana.

Dice que, pese a todo, no se considera un hombre poderoso, sino alguien normal que es admirador de "lo bueno", y que, por tanto, si el deporte lo es, también a él le gusta. Se considera también un futbolero amante del cine, y un cinéfilo amante del fútbol. No es para menos, porque, para él, ambas son sus profesiones que le han permitido crecer de forma profesional y personal.

Pero si hay una de ambas en la que realmente empezó y que le permitió desarrollarse, esa fue la del cine. Ya sabía desde bien pequeño que ese mundo le gustaba, y, aunque por el trabajo de su padre tuvo que vivir en otros lados, regresó a Madrid para estudiar cine.

Y aunque tuvo una serie de trabajos relacionados con el cine, de esa etapa vital ha salido un bulo que le ha perseguido durante años y que se ha encargado de desmentir en los micrófonos de Fin de Semana.

El bulo que ha desmentido Enrique Cerezo en 'Fin de Semana'

Nos remontamos a ese momento, en el que Enrique Cerezo, que había nacido en Madrid pero estaba viviendo en Segovia a causa del trabajo de su padre, regresó a su ciudad natal. Lo hizo porque termino el preuniversitario, y decidió que quería estudiar en la Escuela de Cine.

Sin embargo, se dio cuenta de que no iba a ser tan sencillo como parecía en un inicio. "La escuela estaba en la Plaza de Colón, enfrente de lo que es hoy la Audiencia Nacional. De estudio eran muchos años, era muy complicado y no tenían proyecciones muy importantes de lo que podía ser" empezaba explicando.

Por eso mismo, decidió seguir buscándose un poco la vida, y trabajar en un cine. Una sala de cine que se llamaba Cinema X, y de ahí, es donde salió el bulo. Durante mucho tiempo, fruto también de una campaña de descrédito, asociaron ese trabajo con que trabajaba en una sala de películas adultas.

"Se llamaba cinema X y no tenía nada que ver con la pornografía. Era de programas dobles y empecé ahí y estuve un año, pero eso no quería decir que fuera sala pornográfica... Era fantástica, cerca de Gran Vía y me pasaba muchas tardes allí" expresaba en Fin de Semana.