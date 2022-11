Besos en los pies, evitar acercarnos y lavarnos las manos: así protegeremos a los bebés de la bronquiolitis

Llega el invierno, y con eso el frío y los catarros. Lo mismo, eres de los que ya ha pillado uno en estos meses de otoño y, si no te ha pasado, ten cuidado en las próximas semanas porque es posible que los resfriados te cojan. Y aunque eso es de lo más normal, hay que tener especial cuidado con la bronquiolitis, esa enfermedad respiratoria que está creciendo en las últimas semanas en nuestro país.

Fíjate, solo en Cataluña, se han detectado unos 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, lo que está saturando las urgencias pediátricas y cualquier área dedicada a los niños. Todo casos en menores de un añito.

Para saber por qué está afectando tanto a los más pequeños esta afección, hemos hablado en Fin de Semana con el doctor Carlos Rodrigo Gonzalo de Lina, director clínico del área de pedriatría del Gerència Territorial Metropolitana Nord del Hospital Germans Trias. "Hemos tenido dos temporadas que por todas las medidas de protección de COVID, se ha evitado este virus y ha hecho que durante dos años no haya habido infecciones" comenzaba explicándonos.

"O sea, la población de hasta 3 años que no habían pasado el virus lo están cogiendo por primera vez, y esa primera vez afecta más" contaba.

Y es que cree que este brote de bronquiolitis, es un problema porque es una enfermedad "exclusiva de los lactantes y niños menores de un año y medio, una infección por virus y que afecta a los bronquios más pequeñitos, entran en el pulmón, el sitio más estrecho". Señala, además, que este año es más exagerado de lo normal".

Cómo identificar la bronquiolitis en nuestros bebés y cuándo acudir al médico

Como nos recordaba el doctor, es una afección que es más peligrosa en los más pequeños, de hecho, según un estudio de Lancet, 1 de cada 56 bebés recién nacidos que está afectado de bronquiolitis acaba ingresado. "No es tanto el problema de la infección en sí mismo, sino de dónde afecta...Hay dificultad de respirar, tienen pausas respiratorios, les baja el oxigéno y les tienen que ingresar. También porque no pueden ni comer ni beber" apuntaba el doctor.

Pero tranquilidad, porque, según él, es una enfermedad fácil de identificar "si el niño tiene aumento de la frecuencia al respirar, es más acelerada y se ve cómo las costillas se hunden, cuando se nota eso y encima es menor de seis meses, hay que ir al médico ya" explicaba.

"Si es más mayor y la dificultad no es muy importante, hay que estar atentos por si aumenta, y, si es así, ir al médico" contaba.

Cómo proteger a los niños de la enfermedad

Para el doctor, igual que ha pasado con el COVID, es importante evitar acercarnos a los más pequeños, especialmente cuando estemos resfriados. Incluso, en los adultos, es mejor poner en práctica todo lo aprendido, como hacer deporte el aire libre y evitar aglomeraciones.

Para proteger a nuestros bebés de la bronquiolitis, el mejor remedio es no acercarse demasiado: "A los menores de un año, no acercarnos demasiado a la cara excepto la madre, mejor besarlos en los pies que en la cara, no ir con tan pequeños, evitar cualquier persona que esté resfriada cerca de ellos" explicaba.