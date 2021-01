“La bastardía de los borbones empieza, que sepamos, con Carlos IV”

José María Zavala se estrena en el espacio de la Esquina del Misterio con Cristina López Schlichting para hablar del Conde de Montecristo español. “La realidad supera a la ficción, el Conde de Montecristo de Dumas es buenísmo, pero es que en España hemos tenido un Conde de Montecristo. Investigando en un momento dado, me fui al archivo del Ministerio de Justicia me encontré un sobre lacrado, perfectamente conservado y al abrirlo, me encontré un documento del confesor de la Reina María Luisa de Parma”.

Sigue contando Zavala sobre el descubrimiento: “En este documento leí que ninguno de sus catorce hijos eran naturales de su marido, el Rey Carlos IV”. María Luisa de Parma es una señora poco agraciada, tuvo catorce hijos y ninguno de ellos era suyo. “Ella autorizó a su confesor a desvelar sus secretos después de muerta” comenta el historiador. “Y aquí es donde llegamos a la figura del Conde de Montecristo Español, Fray Juan de Almaraz”.

El experto ha seguido comentando toda la línea sucesoria, revelando que “la bastardía de los borbones, comienza según lo que podemos saber, con Carlos IV”. Hoy en día este tema de la bastardía no tiene tanta relevancia, pero en términos de aquellos años, “habría sido un total escándalo”.

“Fernando VII llegó a descubrir esto, que Fray Juan de Almaraz sabía el secreto. Fary Juan queda confinado en una mazmorra y un año después de la muerte de Fernando VII, el gobernante abre la puerta de la mazmorra y dice que es Fray Juan de Almaraz”. En este momento queda liberado y un año después muere.

