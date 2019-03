Así adoctrinan contra España a alumnos de 13 años en Alicante

«Fiestas sexistas, privadas, impuestas. Capitalistas, fascistas, castellanas. Fiestas de toro y orquestas. Fiesta que no nos representa». La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gabriel Miró ha denunciado un caso de «adotcrinamiento ideólogico y religioso» en un instituto público de la localidad alicantina de El Campello. La entidad se ha hecho eco de las denuncias de varias familias de estudiantes de tercero de ESO -alumnos de entre trece y catorce años- del centro.

'Fin de Semana COPE' charla con Ramón López, presidente de esta Federación, que ante todo "defiende el valor cultural del bilingüismo en Valencia, un lugar en elque siempre han convivido las dos lenguas".

López ha narrado como el pasado martes recibían un mensaje de unos padres. La queja, en concreto, se refiere a un ejercicio en valenciano que consiste en que los alumnos rellenen los huecos en la letra de la canción titulada «Hui la liem» (Hoy la liamos), del grupo «Auxili».

“Este ejercicio puede servir para enriquecer el valenciano. Lo grave vino cuando nos dimos cuenta del significado del texto” explica López.

La FAPA Gabriel Miró pretendía que esta profesora se disculpara ante sus alumnos y sus familias, ya que estaba confundiendo “la noble tarea de educar”. La profesora en cuestión les envió un escrito con su “teórica disculpa”. En ella explicaba en qué consistía dicha actividad explicando que “En ningún momento se incide en el significado del texto... Cuando puse esta canción lo hice por su ritmo pegadizo, no para inculcarle ninguna ideología u opinión... No era mi intención ofender, y asi se lo expliqué a los alumnos cuando la dirección del centro me mostró el malestar de esta familia”.

Los perjudicados aquí son los jóvenes que son "los que tienen el derecho a recibir una educacion de calidad”, ha concluido el presidente de la FAPA.