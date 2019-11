Ana Oramas (CC), en COPE: "Nunca he votado en contra de los intereses de mi país"

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas mostraba este viernes su preocupación por el preacuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, pero esta vez se mostraba dispuesta a "escuchar" y a "ayudar si se dan las condiciones" en la investidura.

En el programa 'Fin de Semana', Oramas ha criticado a quienes han visto en sus palabras que se había mostrado 'abierta' a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. “Es fantasía y especulación, queda tiempo y recorrido, pero las noticias de hoy todavía crean más preocupación de ese dislate al que está yendo el presidente del Gobierno”.

La diputada de CC ha dejado claro que su partido “no tiene tomada ninguna decisión", si bien ha afirmado, "no puede depender una investidura y una legislatura de un partido como ERC y menos de Bildu, a los que este país se las trae al pairo y que no buscan estabilidad”.

En este sentido Oramas ha criticado la actitud de Pedro Sánchez. “Cualquier presidente -en lo que he vivido en los últimos once años-, lo primero que hace es hablar con todas las fuerzas políticas y después tomar decisiones, y no negociar un investidura, sino una legislatura”.

Nunca he votado en contra de los intereses de mi país

Ana Oramas señala que se ha puesto en evidencia "cómo se puede pactar con un partido como Podemos que cree en el derecho a decidir, que no aplicó el 155, que no ha firmado el pacto antiterrorista y que no han desvelado qué van a hacer con los ajustes de 6.000 millones de euros que reclama la Unión Europea para el próximo año, con la reforma laboral o con el sistema de financiación”. Además, se ha preguntado el motivo por el que ahora Sánchez no considera que es un “peligro” pactar con Podemos, como hizo en septiembre.

“Nunca he votado en contra de los intereses de mi país, ni nunca he votado contra mis convicciones, ni he faltado a la palabra dada”, ha concluido la diputada.