Aguirre: "Hacen un impeachment a Trump por lo del Capitolio y aquí hay partidos que no condenan la violencia"

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana con Cristina, donde ha reconocido que las etiquetas “lideresa”, “Dama de Hierro”, “espontánea” o “impaciente” le representan “mucho”: “Siempre he pensado que no estoy en política para gestionar un poco mejor que mis antecesores, sino para aplicar los principios y los valores en los que creo en todos los puestos en los que me han colocado los electores madrileños. Por ejemplo, en la libertad de elegir, y así lo he hecho”.

Internet se ha convertido en el retratista más minucioso hoy en día para cualquiera que ejerza una actividad pública. Si tecleamos el nombre de Esperanza Aguirre en Google nos aparecen 14 millones de resultados y conocemos hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, que duerme en el lado izquierdo de la cama. ¿Le gustaría ejercer el derecho al olvido? ¿Sería posible una Esperanza Aguirre anónima? Reconoce que “ni se le ha pasado por la cabeza”: “Hay varios datos equivocados, y muchos están puesto al dictado de gente que no me quiere. El dato de la cama está mal, por ejemplo”.

Protestas por Hasél

“Esto es una minoría radicalizada que son los mismos que llamaron a rodear el Congreso”, comenta a Cristina la expresidenta madrileña. “En Estados Unidos hacen un 'impeachment' a Trump por incitar a ir con violencia a tomar el Capitolio y, aquí, hay partidos políticos que no condenan la violencia”, lamenta Aguirre con Cristina López Schlichting. “Echenique ha dicho que pobres antifascistas que luchan por la libertad de expresión”.

Concretamente sobre Hasél, apunta: “Pero este señor, que es de una familia desahogada, no está ahí por lo que ha dicho, sino por lo que ha hecho”.

El ictus que sufrió su marido

“Gracias a Dios y a los médicos que nos han tratado estamos los dos muy bien”, asegura aliviada Esperanza Aguirre. “No es mi primera enfermedad grave, hace diez años tuve un cáncer. Siempre me pesó mucho algo que le escuché a un médico, que dijo que era una enfermedad igual de curable que las demás, solo que no se detectan los síntomas. Yo animo a todas las mujeres que se vayan a hacerse revisiones” recuerda.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada por su marido Fernando Ramírez, a su llegada a la misa homenaje a Gregorio Ordóñez, el político vasco que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995, hoy lunes en la basílica de la Concepción, en Madrid.

Aguirre sobre Ayuso y la debacle en Cataluña

La ex presidenta de Madrid también ha tenido palabras en COPE para la gestión quien ahora ocupa el cargo, Isabel Díaz Ayuso: “Yo me siento muy orgullosa de Ayuso, que está haciendo mucho más de lo que cualquier otro pudiera hacer en su puesto”.

“No ganó las elecciones y tuvo que hacer una coalición, por lo que Ciudadanos no siempre le apoya en todo. Le ha tocado una época muy difícil con una pandemia tremenda. Me ha hecho mucha gracia que ha ido a la Asamblea con el adoquín, y cuando le dijo a Serra que, con el rótulo, tenía que haberle puesto 'condenada'”.

Por último, analizaba la debacle del Partido Popular en las eleccciones catalanas y el posible futuro del partido. “Después del giro al centro de Casado, y con el cese de Cayetana, se supone que íbamos a captar el electorado de Ciudadanos, y no sólo no lo hemos hecho, sino que hemos perdido uno en Cataluña”.

“En las últimas elecciones PP, Ciudadanos y Vox han tenido 450.000 votos más que la izquierda, pero 5 escaños menos”, concluye.